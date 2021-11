Moritz Rettenmeier und Silas Öhlert sind Meister – nach der Vorrunde

Auch am letzten Spieltag der Vorrunde haben die Gegner gegen das U 19-Radball-Team Moritz Rettenmeier/Silas Öhlert stets das Nachsehen gehabt. In Ostfildern-Kemnat traten die beiden gegen die Teams Reichenbach II, Waldrems II und III an. Die Begegnung gegen Külsheim wurde kampflos gewonnen, da der Gegner krankheitsbedingt nicht angetreten war.

Die spannendste und spielerisch interessanteste Begegnung war gleich das erste Spiel gegen den direkten Verfolger Reichenbach II. Das einzige Team, das den Hofenern die Führung in der Abschlusstabelle hätte streitig machen können, konnte gleich in den ersten Spielminuten mit zwei Toren in die Verfolgerposition gedrängt werden.

In die Halbzeit ging es mit 3:1 für Hofen, nachdem Moritz einen Vier-Meter-Strafstoß von Reichenbach noch hatte parieren können. In der zweiten Hälfte drückte Reichenbach stärker und konnte auch Tore erzielen, eröffnete aber auch Torchancen, so dass Hofen die Führung noch mit einem 5:4-Endstand verteidigen konnte. Gegen die außer Konkurrenz spielende Mannschaft Waldrems III wurde zunächst mit wenig Druck gespielt, so dass die Gegner immer wieder zu Chancen kamen. In der zweiten Halbzeit spielte Hofen fokussierter und ließ sich nicht mehr auf das eher behäbige Spiel des Gegners ein. Ein ungefährdeter 5:2-Sieg war der verdiente Lohn.

Auf die Spieltaktik der an dritter Tabellenstelle stehenden Mannschaft Waldrems II konnten sich die beiden Hofener Radballer sehr gut einstellen und schafften es das Spiel deutlich zu dominieren. Die Anstrengungen der Remstäler zum Abschluss zu kommen, wurde stets ein Riegel vorgeschoben und Hofen erspielte sich gute Torchancen die auch sechsmal genutzt werden konnten. So konnten die Hofener im letzten Spiel der Vorrunde nochmals sechs Tore und drei Punkte für sich gutschreiben.

Mit diesem Abschluss der Vorrunde haben sich Rettenmeier/Öhlert optimale Voraussetzungen für die Rückrunde geschaffen – es bleibt zu hoffen, dass diese aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie auch wirklich wie geplant ausgetragen werden kann.