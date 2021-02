Moritz Böhringer vor Rückkehr zu Schwäbisch Hall Unicorns

Der ehemalige NFL-Profi Moritz Böhringer kehrt zu den Schwäbisch Hall Unicorns (GFL) zurück. Das hat der 27-Jährige in einem selbst aufgenommenen Video angekündigt. Der Verein hat es bereits in einer Pressemitteilung bestätigt.

„Liebe Unicorns-Familie“, richtet sich Böhringer strahlend in seinem Video an die Community. 2021 soll das Jahr seiner Wiederkehr sein, kündigt er an. „Die Unicorns waren ein großer Teil, warum ich in die NFL gedraftet wurde“, sagt er. Nun möchte der 27-Jährige seine Erfahrungen, die er in den vergangenen Jahren sammeln konnte, zurückgeben. Und legt die Latte für die Rückkehr nach Schwäbisch Hall gewohnt hoch. Sein Ziel: „Natürlich den German Bowl gewinnen.“

Die Sportportale überschlagen sich seit der Nachricht über die Heimkehr des ehemaligen Tight Ends der Minnesota Vikings und Cincinnati Bengals. Böhringer wurde 2016 als erster nicht-amerikanischer Spieler in die National Football League (NFL) gedraftet, der zuvor kein US-College besucht hat.

„Ich will jetzt mein Studium in Deutschland abschließen. Mein Plan ist es, nach dem Studium in den USA zu leben“, wird Böhringer in einer Pressemeldung seines künftigen Vereins zitiert. Die große Karriere gelang dem 27-Jährigen in der NFL nie. Ein Teil davon zu sein hingegen, vor allem als Europäer, ist bereits ein beachtlicher Erfolg. Als Böhringer den Sprung in eine der größten Ligen der Welt schaffte, setzte er sein Maschinenbaustudium an der Aalener Hochschule aus.

Unicorns Headcoach Jordan Neuman zeigt sich hocherfreut über den Neuzugang: „Am meisten begeistert mich, dass die Unicorns jetzt viel von Moritz‘ fünfjähriger NFL-Erfahrung lernen können. Es wird sicher auch unsere Jugendspieler motivieren, wenn sie jede Woche mit einem deutschen, NFL-erfahrenen Spieler in Kontakt sein können.“ So lautet ein Zitat auf der Webseite des Vereins.

Teil einer NFL-Doku

Die Karriere Böhringers haben sie sicherlich alle verfolgt. Nicht nur über US-Medien. In einer 2019 auf Amazon Video erschienen deutschen Football-Serie beschäftigen sich die Macher mit deutschsprachigen Spielern, die den Sprung in die NFL bereits geschafft haben oder kurz davor stehen. Auch Moritz Böhringer ist Teil davon. In Folge vier „All In“ wird die Geschichte des gebürtigen Stuttgarters neben der des mittlerweile ehemaligen Defensive Ends von den Arizona Cardinals, Moubarak (Moubby) Djeri, erzählt.