Moritz Böhringer: Training mit den Spielern der Aalen Legions

Moritz Böhringer war einer der ersten deutschen Footballer in der amerikanischen Profiliga NFL, er war der erste Europäer, der es ohne vorherige College-Erfahrung dorthin schaffte. Vor kurzem war er beim Training der Aalen Legions der Aalener Sportallianz in der Spieselhalle zu Gast und gab dort seine Tipps an die jungen Sportler, die davon ein bisschen träumen, eventuell in seine Fußstapfen zu treten.

Moritz Böhringer spielte zuletzt bei den Schwäbisch Hall Unicorns und wurde in der abgelaufenen Saison mit ihnen in der German Football League Meister und zum zweiten Mal Sieger der „Central European Football League“. Mit dem Titel hat er seine Laufbahn beendet.

Kontakt kam über ein Tryout zustande

Um die 40 Jungs und ein Mädchen von ganz jung bis zu den Aktiven waren beim Start des Trainings dabei. „Der Kontakt zu den Legions kam über ein Tryout der Legions zu Stande“, erzählt Paul Böhringer, der 25-jährige Bruder von Moritz. Auch er hat Football-Erfahrung und arbeitet nun zusammen mit dem 29-jährigen Moritz an einem Online-Projekt im Football.

Gemeinsames Warm-Up

Nach dem gemeinsamen Warm-Up wurden die Sportler in sieben Gruppen aufgeteilt, je nach Position, die sie im Team einnehmen. Diese trainierten dann mit den jeweiligen Coaches ihre positionsgetreuen Aufgaben. Moritz Böhringer übernahm die „Wide Receiver“, sieben Jungs unterschiedlichen Alters.

Mit den Übungen, die folgten, sollte die Schnelligkeit verbessert werden, vor allem in Läufen mit kurzen schnellen Richtungswechseln. In der Folge dann auch mit der Aufgabe, das bekannte Football-Ei im Lauf zu fangen. Immer wieder wurden die Sportler von Böhringer auf die Reise in einem allerdings aufgrund der Hallenmaße kleinen Feld geschickt, immer wieder die Aufgabe geändert. Und auch Korrekturen gab es natürlich vom Ex-Profi oft zu hören.

Nachdem jede Gruppe ihre sogenannten „Indis“ – die individuellen Positionsübungen – absolviert hatten, wurden alle Gruppen „zusammengefügt“, wie im Spiel auch. Tipps und Korrekturen von Böhringer werden immer wieder gern angenommen. „Es macht Spaß, meine Erfahrungen weiter zu geben und den Nachwuchs zu unterstützen“, sagte Böhringer nach der Trainingseinheit.