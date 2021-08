Morassi schraubt am Vereinsrekord

Für die Schwimmer der Aalener Sportallianz geht eine schwierige Saison zu Ende. Zum Abschluss ist der Internationale Sendercup in Mühlacker auf der Langbahn im Freibad auf dem Programm gestanden. „Unter diesen und den sonstigen Coronaumständen ist die Saison im Großen und Ganzen sehr gut gelaufen. Sie war allerdings sehr lang und schwierig“, fasste Trainer Peter Rothenstein zusammen.

Zweieinhalb Sekunden war der 14-jährige Daniil Bachtinov zum Abschluss der Saison über 200 Meter (m) Brust schneller als seine seitherige Bestzeit. Die Dreiminutengrenze hatte er dieses Mal durchbrochen und schwamm 2:59,45 Minuten (min). Weitere drei Bestzeiten folgten. Der Brustschwimmer schwamm auf der kurzen Strecke 35,84sek. Über 100m Brust qualifizierte er sich mit 1:21,63 im Jugendfinale und hier steigerte er sich am Nachmittag deutlich, auf 1:19,95 – Bestzeit. Die 50m Freistil sprintete er zudem in 29,95sek. 100m Freistil legte er in 1:09,12min zurück.

Tom Gentner stellte er ebenfalls vier persönliche Rekorde auf. Vier Sekunden schwamm er über die 200m Freistildistanz schneller als je zuvor und freute sich über eine Zeit von 2:26,17min. Über 100m Freistil war er fast eine Sekunde schneller und benötigte 1:06,37min. Zum ersten Mal sprintete er auf 29,90sek. In Freistil, aber auch in Rücken ist Tom Gentner im Becken schnell unterwegs und so schwamm er auch über 100m Rücken Bestzeit, die steht nun bei 1:14,95min.

Dreimal steigerte Vanessa Dambacher ihre Bestzeiten. Zum Auftakt drückte sie ihren eigenen Rekord über 100m Freistil auf 59,26sek und qualifizierte sich für das Nachmittagsfinale. Im Finale kam sie nochmals fast an die Bestleistung ran und schwamm 59,59sek. Über 200m Freistil schwamm sie beim letzten Wettkampf vor einer Woche 2:11,44min und nun, eine Sekunde schneller, 2:10,41min. Über 100m Schmetterling stand sie mit 1:09,21min ebenfalls im Finale. Allerdings lagen beide Finals nur rund zehn Minuten auseinander. Somit kam sie nicht ganz an ihre Vormittagsleitung heran.

Den eigenen Vereinsrekord über 100m Freistil drückte Carolin Morassi auf nun 58,13sek., zur absoluten Bestzeit fehlen nur noch sieben Zehntel. Auch sie bestritt beide Finals über 100m Freistil und 100m Schmetterling mit nur einer knappen Pause von zehn Minuten und konnte Vereinsrekord schwimmen und die Schmetterling in 1:02,91min. Zum Saisonausklang standen weitere vier Strecken auf dem Programm. Sie schrammte immer wenige Zehntel an ihren Bestmarken vorbei und startete auch über die Rückendistanzen.

Über Schmetterling-, Rücken- und Freistilstrecken startete die 16-jährige Darija Schiele insgesamt achtmal. Sie freute sich ebenfalls über 100m Schmetterling im Finale nochmals schwimmen zu dürfen. Am Vormittag mit 1:10,15min qualifiziert, schwamm sie am Nachmittag auf 1:10,66min. Ihre weiteren sechs Starts hatte sie zum Ende der Saison immer nur wenige Zehntel über ihren Bestmarken geschwommen und kam über 100m Freistil ihrer Bestzeit von 1:03,81 nahe. Auf Grund der Corona-Verordnungen des Landes konnte Vivien Jocham monatelange (seit Februar 2021) nicht mehr im Wasser trainieren. Sie ist erst seit circa acht Wochen wieder mit dabei und schwamm über 50m Rücken eine neue Bestleistung und schlug nach 36,29sek an. Über 50m und 100m Freistil kam sie ihren eigenen Rekorden am nächsten. Als Mittelstreckenschwimmerin startete sie über 200m und 400m Freistil und machte einen guten Gesamteindruck.

Matthias Oppold musste, wie seine Vereinskameradin Vivien Jocham, auch diese lange Coronapause einlegen und startete über fünf Strecken in Mühlacker. Als Brustschwimmer schwamm er alle drei Bruststrecken und über die 50m Sprintstrecke kam er mit einer Zeit von 34,07sek am besten klar. „Auf den längeren Strecken und auch über 200m Lagen, merkt man, dieses monatelange fehlende Wassertraining“, ergänzte Co-Trainer Miguel Morgado. „Nun beginnt wieder der Aufbau für die kommenden Wettkämpfe in der Herbst-/ Wintersaison. Es bleibt interessant und spannend, was dann alles stattfinden darf“, fügt Rothenstein an.