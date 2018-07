Morassi kehrt zum MTV Aalen zurück

Der MTV Aalen kann sich schon bald über eine hochkarätige Verstärkung freuen. Carolin Morassi wird den Aalener Verein schon bald wieder bei den Wettkämpfen vertreten. Die Schwimmerin wechselt vom SV Schwäbisch Gmünd zurück zum MTV.

„Nach diesem Wochenende wird Carolin Morassi wieder für uns starten“, sagt Dietmar King vom MTV Aalen. Grund für den Wechsel ist die Vorbereitung auf das Abitur, das für die Aalener Schwimmerin ansteht. „Bei uns in Aalen ist das Trainingspensum sicherlich etwas niedriger als in Schwäbisch Gmünd und die Fahrerei fällt für sie dann auch weg“, so King weiter. Mit diesem Wechsel hat der MTV nun wohl die beiden besten Schwimmerinnen aus der Region in seinen Reihen. „Mit Friederike Hoyer und Morassi sind wir jetzt sicherlich bei den Damen stark aufgestellt“, freut sich King.