Die Aalener Schwimmerin Carolin Morassi hat bei den Süddeutschen Meisterschaften einen weiteren Erfolg gefeiert. Sie wurde in Dresden Süddeutsche Meisterin über 200 Meter Schmetterling. Dazu kam noch, dass sie über diese Strecke bereits zum vierten Mal ungeschlagen die Jahrgangsmeisterschaft gewann. Mit auf den Heimweg nahm sie noch zwei Silber- und eine weitere Bronzemedaille.

Insgesamt war es ein Wochenende mit guten Platzierungen. Dennoch war Morassi mit ihren geschwommen Zeiten nicht immer ganz zufrieden war. Sechs Mal sprang sie in Dresden ins Wasser. Über die 50 Meter-Schmetterlingssprintstrecke wurde sie bereits am Freitag Jahrgangsvierte. Am Samstag waren die Starts über 200 Meter Schmetterling und 200 Meter Lagen angesagt. Bei 200 Meter Schmetterling qualifizierte sie sich für den Endlauf, den sie als Schnellste dann auch beendete und somit Gesamtsiegerin über diese kräftezehrende Strecke wurde. Jahrgangsvizemeisterin wurde sie anschließend über 200 Meter-Lagen bei den 18-jährigen. Silber und Bronze gab es auch noch im Jahrgang 2000 für 100 Meter Schmetterling und die, eher selten von ihr geschwommenen, 100 Meter Rücken.

Vor kurzem kam Post vom Deutschen Schwimmverband ins Haus. Morassi gehört zum Nominierungskreis für die Summer Youth Olympic Games in Buenos Aires 2018 (Jugend-Sommer-Olympiade). Hierfür werden derzeit die Vorbereitungen getroffen und die Athleten , die eine berechtigte Qualifikationschance haben, sollen entsprechende Unterlagen einreichen. Im Oktober 2018 werden in der argentinischen Hauptstadt mehr als 3000 Athleten zwischen 15 und 18 Jahren an den Start gehen. Die Spiele finden ebenfalls alle vier Jahre statt. 2010 fanden die ersten Jugendspiele der Sommerversion in Singapur statt.