Morassi ist erneut Vizemeisterin

Starker Auftritt. Schwimmerin Carolin Morassi von der Aalener Sportallianz hat bei den Deutschen Kurzbahnmeisterschaften in Wuppertal einen weiteren Erfolg gefeiert. Über die 200 Meter Schmetterling wurde sie mit einer Bestzeit (2:11,31 Minuten) Deutsche Vizemeisterin.

Ein Hunderstel am württembergischen Rekord vorbei. Dieser wurde 1984 auch in Wuppertal aufgestellt, und zwar Katharina Schiller vom SSV Ulm. Zur Deutschen Meisterin aus Essen fehlen Morassi lediglich 1,5 Sekunden. Diese war zudem Starterin bei den Europameisterschaften 2021 in Budapest.