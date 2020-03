Morassi-Bronze über 400 Meter

Ein Start und der Gewinn der Bronzemedaille war die Ausbeute von Carolin Morassi (Aalener Sportallianz) bei den Süddeutschen Meisterschaften über die 400 Meter (m) Lagen. Sie startete in der offenen Wertung und schwamm knapp am Vizetitel vorbei und stellte zugleich einen neuen Vereinsrekord von 5:03,88 Minuten auf.

Morassi hatte trotz des Sportallianz-Trainingslagers in den Faschingsferien die zusätzliche Strapazen auf sich genommen und trat über 400 m Lagen bei den Langstreckenmeisterschaften der Konkurrenz gegenüber. Am Ende fehlten sechs Zehntel zum Vizetitel, gewonnen hat eine EM-Teilnehmerin aus Karlsruhe. Das Trainingslager fand von Montag bis Samstag statt. Die Sportallianz-Schwimmer sind dafür viel unterwegs gewesen. Zuerst war das ASA-Team im Fitnessstudio in Aalen zum Joggen und um notwendiges Krafttraining zu machen. Anschließend war um die Mittagszeit zwei Stunden im Hallenbad in Heidenheim Wassertraining auf dem Programm und am Abend war eine weitere harte Trainingseinheit im Aalener Hallenbad angesagt. Noch ziemlich kaputt von diesen harten Trainingseinheiten konnte trotz alledem Morassi in der offenen Wertung die 400 m Lagen in neuer Vereinsrekordzeit von 5:03,88 Minuten die Bronzemedaille gewinnen. 400 m Lagen bedeuten, dass von allen vier Lagen Schmetterling, Rücken, Brust, Freistil jeweils 100 m geschwommen werden. Der hohe Anspruch an diese Strecke liegt im Ausdauerbereich und in der schwimmerischen Vielseitigkeit und noch dazu alle vier Lagen auf einem hohen technischen Niveau zu schwimmen.