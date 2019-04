Nach einem echten Spitzenspiel mit zahlreichen Chancen auf beiden Seiten und sehenswerten Toren beim 5:1-Sieg gegen Calcio Leinfelden-Echterdingen bleiben die Sportfreunde Dorfmerkingen weiterhin ungeschlagen Tabellenführer der Fußball-Verbandsliga.

Das Ergebnis fiel allerdings etwas zu hoch aus, da es in der ersten Halbzeit nicht danach aussah. Trainer Helmut Dietterle musste wiederum seine Startaufstellung ändern, da der gelb-rot gesperrte Marco Haller, die verletzten Tim Brenner, Simon Vesel und Philipp Schiele nicht zur Verfügung standen. Auch der nach seiner Verletzung mit Trainingsrückstand kämpfende Onur Mutlu nahm nur auf der Bank Platz. Im Mittelfeld ersetzte Nicolai Sauer Marco Haller und im Sturm durfte nach längerer Zeit wieder Fabio Mango für Unruhe sorgen.

Calcio war in der ersten Hälfte die spielerisch bessere Mannschaft und ging bereits nach vier Minuten verdient in Führung, als Diamant Avdiu eine verunglückte Fußabwehr von Fabian Janik auf den Spann fiel und zum 0:1 ins Tor kullerte. Aber bereits vier Minuten später konnten die Sportfreunde durch einen sehenswerten Freistoß von Timo Zimmer ausgleichen. In der 17. Minute musste Torhüter Christian Zech Kopf und Kragen riskieren, als Calcio-Stürmer Ugur Capar allein vor ihm auftauchte, er aber reflexartig den Ball abwehrte. Im Gegenzug hatte Benjamin Schiele die Führung auf dem Fuß, als er nach einer Flanke von Deniz Bihr an Torwart Bortel scheiterte. In der 21. Minute war es wiederum Capar, der mit einem Außenrisstschuss Zech zu einer Glanztat zwang. In der 28. Minute ein mustergültiger Konter der Sportfreunde über Bihr und Daniel Nietzer, doch der nächste Pass zu Benjamin Schiele geriet etwas zu lang, wodurch er nicht mehr richtig an den Ball kam und knapp am Tor vorbei schoss. Dann in der 40. Minute die etwas überraschende 2:1 Führung durch Benjamin Schiele, der nach klasse Solo von Rechtsaußen in die Mitte zog und mit einem strammen Schuss ins kurze Eck dem Torwart keine Chance ließ.

Munteres hin- und her

Nach der Pause stellte Dietterle nochmals um, brachte – um das Zentrum im Mittelfeld zu verstärken – Christian Scherer und ließ den in der ersten Halbzeit sehr fleißigen Bihr in der Kabine. Das muntere hin- und her ging auch die ersten 15 Minuten der zweiten Halbzeit so weiter. Doch nun hatten die Sportfreunde die eindeutig besseren Chancen und erhöhten in der 62. Minute auf 3:1 durch Zimmer, der von der Strafraumkante den Ball ins lange Eck schlenzte. Ab diesem Zeitpunkt war bei den spielerisch überzeugenden Calcio-Spielern der Zahn gezogen. Nachdem in der 68. Minute Nietzer nach feinem Zuspiel von Mango nur mit der Spitze knapp am Tor vorbei schoss, machte er es eine Minute später besser, als Mango allein vor dem Tor uneigennützig quer spielte und Nietzer den Ball zum 4:1 nur über die Linie drücken musste. Fünf Minuten später das gleiche Muster. Jetzt kam Nietzer frei zum Schuss und der Torwart konnte nur abklatschen, woraufhin Mango zum 5:1 abstaubte und den Sieg perfekt machte.

Dietterle sprach von einem sehr schwierigen und eminent wichtigen Sieg, da Calcio aufgrund ihrer vier Siege davor in Serie sehr selbstbewusst auftrat. Die tolle Moral seiner Mannschaft und die höhere Effektivität gaben den Ausschlag für den etwas zu hohen Sieg.