Montagsspiele für VfR und Co.

Fußball-Spiele am Montag im Fernsehen - das ist bislang eine Sache der Bundes- und Zweitligisten gewesen. Doch ab der kommenden Saison soll es auch in der 3. Liga Montagsspiele geben. Das berichtet die „Neue Osnabrücker Zeitung“.

Demzufolge könnten auch der VfR Aalen und seine 19 Mitstreiter bald montags zu sehen sein. Die TV-Rechte an der 3. Liga hält auch in den nächsten vier Jahren noch die „Telekom“. Die hatte auch schon in der vergangenen Spielzeit alle 380 Partien live übertragen. Die ARD (Regionalprogramme) darf künftig nur noch 86 Partien zeigen (vorher 120) - und nur Samstagsspiele.

Die nächste Saison in der 3. Liga wird im Interesse der Zuschauer steigen, die vielen Traditionsvereine, die sich durch Auf- und Abstiege in der Liga tummeln (“Aalener Nachrichten“ berichteten) ziehen oft eine große Fanschar und (TV-)Interessenten an. Die Anhänger der Teams müssen sich allerdings auch auf die Auswärtsreisen am Montag einlassen.