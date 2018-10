Monsterfrucht: Diese Riesen-Wassermelone bringt mehr als 16 Kilo auf die Waage

Sie ist 16,5 Kilogramm schwer, 34,5 Zentimeter hoch und hat einen Umfang von 107 Zentimetern: Die Riesen-Wassermelone, die Zora Barth in ihrem Garten in Bernhardsdorf groß gezogen hat.

Ein solches Kaliber hat die Hobbygärtnerin, die ursprünglich aus Kroatien stammt, noch nie in ihrem Garten geerntet. Doch die Hitze in den vergangenen Monaten und das fleißige Gießen viermal am Tag ließ die Melone immer weiter wachsen, sagt Zora Barth. Darüber, welche Ausmaße diese letztlich angenommen hat, staunten die Nachbarn und sie selbst nicht schlecht. Gut gediehen sind auch die anderen Melonen, deren Samen Barth im März gesät hat.

Mit ihren acht und sechs Kilo können sie es allerdings nicht mit dem Schwergewicht aufnehmen, das derzeit noch in der Garage liegt. Um die Riesen-Wassermelone zu vernichten, will Barth viele Freunde und Bekannte einladen. Möglicherweise wird sie bereits am kommenden Freitag aufgeschnitten. Denn an diesem Tag feiert Barths Sohn Raffael seinen 25. Geburtstag.

