Monika Hoffer spendet für Nepal und Uganda

Die Künstlerin Monika Hoffer hat ihren chinesischen „Garten der Harmonie“ in Ebnat für die Öffentlichkeit geöffnet. Aus ihrer Liebe zur Kunst der chinesischen Malerei und Kalligraphie ist bei Hoffer die Intention entstanden, die uralte Hochkultur Chinas in allen Bereich den Menschen näherzubringen. Hoffer hat ihren privaten Garten mit Felsen und Wasser gestaltet und dabei handwerkliche Kunstwerke aus China integriert. Zahlreiche Besucher nutzten die Gelegenheit zur Besichtigung. Der Erlös aus der Bewirtung in Höhe von jeweils 250 Euro kommt dem Aalener Verein Govinda zugute. In dem ländlichen Gebiet in Westnepal werden von Govinda 38 gehörlose Kinder betreut, damit diese den Weg in ein selbstständiges Leben ermöglicht wird. Weitere 250 Euro erhielt das Projekt von Bruder Günther Nährich von den Comboni-Missionaren in Uganda. Damit wird das Sankt-Kizito-Krankenhaus in Matany, Uganda, gefördert, in dem mittelose Patienten kostenlos behandelt werden. Dieses steht bei steigenden Betriebskosten und reduzierter staatlichen Unterstützung vor großen Herausforderungen.