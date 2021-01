Monika Helfer erhält Schubart-Literaturpreis

Die Vorarlberger Schriftstellerin Monika Helfer erhält den Schubart-Literaturpreis 2021 der Stadt Aalen. Der Förderpreis geht an die in Ulm geborene Schriftstellerin und Schauspielerin Verena Güntner. Das hat Oberbürgermeister Thilo Rentschler am Freitag im Namen der Jury bekannt gegeben. Helfer erhält den mit 20 000 Euro dotierten Literaturpreis für ihren im Hanser-Verlag erschienenen Roman „Die Bagage“. Mit dem Schubart-Förderpreis von Kreissparkasse Ostalb und Stadt Aalen, mit 7500 Euro dotiert, wird Güntners bei Dumont erschienener Roman „Power“ gewürdigt. Die Preise sollen am 24. Juli im Kulturbahnhof überreicht werden. Am Sonntag, 25. Juli, lesen die beiden Preisträgerinnen aus ihren Werken.

Der Jury gehören die Literaturkritikerin und Publizistin Verena Auffermann, die Kulturjournalistin Anne-Dore Krohn, der Literaturkritiker und Übersetzer Denis Scheck, Stefan Kister, Kulturredakteur der Stuttgarter Zeitung, der Stuttgarter Kulturwissenschaftler Michael Kienzle und aus Aalen Oberstudiendirektor Michael Weiler an. Anne-Dore Krohn wird die Laudatio auf Monika Helfer halten, Verena Auffermann wird beim Festakt die Förderpreisträgerin Verena Güntner würdigen.

Monika Helfer nimmt es in ihrem Buch „Die Bagage“ mit ihrer eigenen Familiengeschichte auf und schreibt über Wahrheit und Lüge und das ganze Durcheinander der Erinnerung. Sie erzählt von ihrer Mutter, deren Vater nicht mit ihr sprach, weil sie vielleicht ein Kuckuckskind war, und von ihren Großeltern, die in einem Bergdorf in Österreich lebten, arm aber froh – bis der Erste Weltkrieg kam. „Klug und geschickt geht Monika Helfer mit den Leerstellen um, die sie nicht verschweigt, sondern mit fiktionalen Möglichkeiten füllt“, lobt die Jury. Eine dicht gewobene Autofiktion im besten Sinne, die dazu anrege, „über die eigene Bagage nachzudenken – denn jeder hat eine, ob er will oder nicht“.

Helfer wurde 1947 in Au im Bregenzerwald geboren und lebt in Hohenems in Vorarlberg. Sie hat viele Romane, Erzählungen und Kinderbücher veröffentlicht und unter anderem das Robert-Musil-Stipendium und den Österreichischen Würdigungspreis für Literatur erhalten. Ende Januar 2021 erscheint Helfers Roman „Vati“, in dem sie sich in Fortsetzung von „Die Bagage“ mit der Vaterfigur auseinandersetzt.

Überzeugt hat die Jury auch Verena Güntners Roman „Power“, ein modernes und vieldeutiges Märchen. Hauptfigur ist Kerze, ein elfjähriges Mädchen, das einer alten Frau helfen möchte, „Power“, den vermissten Schoßhund, wiederzufinden. Kerze ist überzeugt, dass der Hund nur wiedergefunden werden kann, wenn sie selbst und die Kinder, die sich ihr anschließen, zu wilden Tieren werden. „ Eindringlich und radikal schildert Güntner die Unterwerfung der Kinder unter eine Idee. Ein zeitloses Buch von archaischer Kraft“, schreibt die Jury.

Güntner ist Schriftstellerin und Schauspielerin. 1978 in Ulm geboren, lebt sie heute in Berlin. Ihr Romandebüt „Es bringen“ (2014) wurde für die Bühne adaptiert und mit dem deutschen Hörbuchpreis ausgezeichnet. Güntner erhielt unter anderem den Kelag-Preis beim Bachmann-Wettbewerb und das Berliner Senatsstipendium.

Seit mehreren Jahren ist der Festakt zur Preisverleihung in ein literarisches Rahmenprogramm eingebettet unter dem Titel „Wortgewaltig“. Sofern es die Corona-Auflagen zulassen, laden Stadt und Kooperationspartner auch in diesem Jahr zu „wortgewaltigen“ Veranstaltungen ein unter anderem mit dem Tübinger Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen, der ARD-Hörfunk-Korrespondentin Karin Senz, dem Mainzer Kabarettisten Lars Reichow, dem Tübinger Kulturwissenschaftler Hermann Bausinger und Landtagspräsidentin Muhterem Aras.