Mona Erck überraschend Zweite

Am ersten August-Wochenende ist von Freitagnachmittag bis Sonntagabend der 10. Ipf-Cup auf der Tennisanlage in Bopfingen ausgetragen worden. Auch in diesem Jahr hat es wieder verschiedene Kategorien gegeben.

Neben den Herren A, B und C, Herren 50 und Damen A und B. wurde aufgrund des zehnjährigen Jubiläums noch ein weiterer Wettbewerb angeboten, das Herren-Doppel.

Die Beteiligung war, wie auch in den vergangenen Jahren, sehr hoch Viele Teilnehmer kamen aus umliegenden Vereinen, aber es gab auch wieder jede Teilnehmer von weit entfernten Vereinen des WTB und aus Bayern. Der Austragungsmodus war K.o. System mit Nebenrunde, so war es den Teilnehmenden möglich, Leistungsklassen-Punkte zu sammeln.

Es wurde ab Freitagnachmittag hochklassiges, faires und äußert spannendes Tennis gezeigt, mit so manchen Überraschungen. Am Freitagabend hat ein Gewitter den Zeitplan ein wenig verschoben, aber trotzdem konnten alle geplanten Spiele ausgetragen werden, und zwar Freitag- und Samstagabend bei Flutlicht. Die Finalspiele gingen am Sonntag bis spät am Abend. Bei den Damen A (Leistungsklasse 7 bis 16) gab es dieses Jahr erneut ein 16-er Feld. Die an den dritten Platz gesetzte Milena Kucherova von der Aalener Sportallianz setzte sich klar im Finale gegen die ungesetzte Luise Sczech durch und holte sich den Titel. Die dritten Plätze gingen an Kim Mayer und Jule Weiß. Die Nebenrunde der Damen A gewann Anna Rothenbach vom TC Aalen. Bei den Damen B (Leistungsklasse 16 bis 25) gab es auch ein 16-er Feld. Auch hier war die Siegerin von der Aalener Sportallianz, die an den ersten Platz gesetzte Rosalie Schwörer holte sich den Titel. Allerdings gab es eine Überraschung, die ungesetzte, kämpfende Mona Erck vom TC Bopfingen besiegte zuerst die an zwei gesetzte Ramona Geiger aus Oberdorf und im Halbfinale, die an Platz drei gesetzte Jessica Vandelli aus Kirchheim. Somit ging Platz zwei verdient an die Bopfinger Spielerin Mona Erck.

Die beiden dritten Plätze belegten Franzi Nille, ebenfalls vom TC Bopfingen und Jessica Vandelli. Die Nebenrunde der Damen B entschied Ramona Geiger (TA TV Oberdorf) vor Franziska Thorwart (TC Tannhausen) für sich. Auch bei den Herren A (Leistungsklasse zwei bis zehn) gab es ein 16-er Feld. Matteo Herrmann, Spieler-Trainer vom Tennis-Club Bopfingen, der aufgrund seiner Leistungsklasse an Platz drei gesetzt war, holte sich souverän den Titel. Er erspielte sich vier klare Siege und bezwang dabei den an Platz zwei gesetzten Johannes Krohmer und im Finale den an Position eins gesetzten deutschen Ranglistenspieler Maximilian Schollmeyer (Leistungsklasse 2,9). Platz drei ging an Johannes Krohmer und ebenfalls an einen Bopfinger Spieler Claudius Eiberger.

Die Nebenrunde der Herren A entschied Maxim Steidle vom TC Dillingen für sich. Das stark besetzte 32-er Feld der Herren B (Leistungsklasse 10-18) gewann Alexander Fischer von der Aalener Sportallianz, der an Platz eins gesetzt war, nur sehr knapp. Im Finale besiegte er Stefan Hartwich vom TC Bopfingen. Platz drei belegte ebenfalls ein Bopfinger, Felix Leuze, der dem späteren Sieger Fischer im Halbfinale nur ganz knapp im Match-Tiebreak unterlag und Jürgen Hammele vom TC Tannhausen. Die Nebenrunde der Herren B ging an Jonas Holzbrecher aus Neuler. Auch das 32-er Feld der Herren C (LK 18-25) war gut besetzt. Die beiden Endspielgegner waren der an drei gesetzte Luca Ladenburger aus Unterschneidheim und der an vier gesetzte Michael Schulz vom TC Riesbürg. Ladenburger konnte sich den Sieg erkämpfen. Die beiden dritten Plätze erspielten sich Johannes Steinheber und Michael Schilling.

Die Nebenrunde der Herren C entschied Marcus Joas aus Kirchheim vor Michael Steidle vom TC Dillingen für sich.

Das 16-er Feld der Herren 50 gewann in diesem Jahr souverän Peter Hitzler aus Heidenheim gegen Jörg Weinschenk vom TC Aalen. Platz drei belegten Roman Stölzle aus Zöbingen und Franz Möndel aus Oberdorf. Der neue Wettbewerb des Herren Doppel wurde gut angenommen, das 16-er Feld war voll besetzt. Die an Platz eins gesetzten Favoriten vom TC Bopfingen Christoph Leuze und Andi Weinig setzten sich klar durch. Im Finale bezwangen sie Fabian Ziegelbauer und Jürgen Hammele. Die dritten Plätze gingen an Tobi Kleibl und Rainer Meyr aus Nördlingen sowie an Jan Schubert & Fabian Wirth.