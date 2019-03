Molinaris Siegesserie geht weiter

Vier Pflichtspiele lang ist Beniamino Molinari nun Trainer beim Fußball-Verbandsligisten TSV Essingen – und etwas anderes als Siege hat Essingens Übungsleiter noch nicht erleben müssen. An diesem Spieltag ist Tabellenführer SKV Rutesheim zu Gast gewesen, den der TSV mit 2:0 (0:0) in die Schranken weisen konnte.

Von einem Spitzenspiel wollte Molinari im Vorfeld nichts wissen, ihn interessierte vielmehr, wie weit seine Mannschaft mittlerweile schon sei, ob sie der Herausforderung, gegen den Primus der Verbandsliga zu bestehen, schon gewachsen sei. Die Antwort hat seine Mannschaft letztlich mit „Ja“ beantwortet.

Bereits nach zwei Minuten wussten die Essinger, wie schwierig das Duell mit Rutesheim werden würde. Tobias Weiß gab einen ersten Warnschuss ab, den Bojan Spasojevic jedoch parieren konnte. Doch nur eine Minute später scheiterte Maximilian Eiselt nach einer Flanke von Tim-Ulrich Ruth aus spitzem Winkel (3. Minute). Die Essinger machten weiter Druck auf den Tabellenführer. Einen langen Ball nahm Niklas Groiß direkt, scheiterte jedoch am Schlussmann. Den Nachschuss setzte Stani Bergheim neben das Gehäuse (14.). Die beiden Essinger Stürmer waren auch an der nächsten Offensivszene maßgeblich beteiligt. Niklas Groiß verlängerte per Kopf auf Bergheim in der Mitte, der schließlich drüber köpfte (21.). Dann durfte sich Rutesheims Torwart Julian Bär gleich doppelt auszeichnen. Zunächst parierte er einen Versuch von Fabian Weiß, dann war er gegen den Nachschuss von José Gurrionero zur Stelle (23.). Schließlich bugsierte Groiß das Leder ans Außennetz. Nach einer Flanke von Eiselt verzog dann noch einmal Groiß direkt (35.). Trotz des Chancenübergewichts der Hausherren wechselten die Mannschaften mit einem 0:0 die Seiten.

Eiselt auf Weissenberger

Die zweite Halbzeit war kaum angefangen, da trat Eiselt zu einem Eckstoß an. In der Mitte schraubte sich Niklas Weissenberger in die Luft hoch und netzte per Kopf zum nicht unverdienten 1:0 ein (47.). Doch die Rutesheimer waren weit davon entfernt, sich in ihr Schicksal zu ergeben. Nach einem Konter tauchte Steffen Hertenstein im Strafraum auf, zog ab, traf aber nur den Pfosten (53.) – da hatte der TSV Glück.

Nach einer Stunde Spielzeit gab es wieder Ecke für Essingen. Wieder kam Weissenberger in der Mitte per Kopf an den Ball. Diesmal landete der Ball jedoch nicht im Tor, sondern bei Stani Bergheim, der das Leder ebenfalls per Kopf aber dann zum 2:0 über die Linie drückte. In der 65. Minute scheiterte Bergheim mit einem weiteren Versuch an Bär. Die Essinger verstanden es in der Folge aber, die Rutesheimer von ihrem Gehäuse weitestgehend fernzuhalten, so dass dieser Sieg nicht mehr in Gefahr geriet. Damit schieben sich die Essinger auf den dritten Platz vor. Rutesheim, mit nur zwei Punkten mehr auf dem Konto, bleibt Zweiter hinter Dorfmerkingen.