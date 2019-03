Molinaris Pflichtspielpremiere

An diesem Samstag (14 Uhr) hat das Warten nun endlich ein Ende. Fußball-Verbandsligist TSV Essingen empfängt zum Auftakt der Restrunde den FC Wangen. Zugleich ist es die Pflichtspielpremiere von TSV-Trainer Beniamino Molinari – vor eigenem Publikum im Schönbrunnenstadion.

Beim TSV hoffen sie, dass es sich im Fußball wie im Theater verhält. Misslingt die Generalprobe, so gelingt das Stück. So geschehen beim TSV in der vergangenen Woche – zumindest schon einmal der erste Teil. Die Generalprobe gegen den SC Geislingen ist mit 3:4 absolut nicht gelungen. Patrick Schiehlen, Sportlicher Leiter des TSV, weiß auch warum: „Da war ich mir mit dem Trainer einig: Es hat einfach die Frische im Kopf gefehlt, die Jungs waren nicht wach genug. Es war einfach ein Konzentrationsproblem.“ Dennoch ist er vor der Partie gegen Wangen frohen Mutes: „Ich bin davon überzeugt, dass wir gegen Wangen ein anderes Gesicht zeigen werden. Die Spieler sind fit und haben auch Molinaris Spielphilosophie schon verinnerlicht“, so Schiehlen. Gut, dass er den Kader im Winter noch verstärken konnte, denn die Vorbereitung hat doch so einige Verletzungen nach sich gezogen.

Kurzfristige Personalfragen

Cedric Schmid fehlt weiterhin mit Jochbein- und Augenhöhlenbruch, Johannes Eckl hat sich die Achillessehne gerissen und wird erst im Sommer wieder an Fußball denken können. Dazu hat sich Tim-Ulrich Ruth gegen Geislingen die Nase gebrochen, er trainiert aber mit Maske und könnte gegen Wangen vielleicht eine Option sein. Stani Bergheim ist bei der Generalprobe mit Kniebeschwerden ausgewechselt worden. Bei ihm wird sich ein Einsatz erst kurz vor dem Anpfiff entscheiden. Ebenfalls fraglich ist Nico Zahner, der sich erneut mit Rückenbeschwerden herumplagt.

Wenn auch die Vorbereitung manche Verletzung mit sich brachte, ist Schiehlen zufrieden, vor allem auch mit dem neuen Trainerteam. „Beniamino hat sich extrem schnell eingewöhnt und die Zusammenarbeit mit den beiden Co-Trainern Simon Köpf und Thomas Traub funktioniert hervorragend. Da konnte ich mich direkt am Anfang schon wieder rausnehmen“, so Schiehlen schmunzelnd.

Nun möchte der TSV natürlich mit einem Dreier, vor allem vor eigenem Publikum, in die restlichen Spiele starten – es ist das Duell Tabellenfünfter gegen Tabellen-13.