In der Fußball-Verbandsliga empfängt an diesem Samstag (14 Uhr) der TSV Essingen den Tabellenvorletzten TSV Heimerdingen. Nach dem ernüchternden 0:4 beim SSV Ehingen-Süd fordert TSV-Trainer Beniamino Molinari ganz klar eine Reaktion von seiner Mannschaft.

Molinari blieb sachlich nach der Niederlage gegen den SSV Ehingen-Süd, sprach aber auch klar die jüngste Niederlage an. „Alles, was zwischen den beiden Sechszehnern passiert ist, war gut. Wir können und dürfen dann aber nicht solche Geschenke verteilen, da diese in dieser Liga sofort bestraft werden“, resümierte der TSV-Trainer. Man habe diese Partie intern analysiert und besprochen, sagt Molinari ausdrücklich. Vor allem mit der Chancenverwertung seiner Mannschaft ging er hart ins Gericht. Auch beim SSV waren reichlich Möglichkeiten vorhanden, die von seinen Akteuren nicht genutzt wurden.

Das soll nun gegen den TSV Heimerdingen gänzlich anders laufen. Vielleicht kann man aus dieser Niederlage in Essingen aber auch etwas Positives ziehen. Die Sinne rund um das Schönbrunnenstadion jedenfalls dürften geschärft sein. „Wir verlangen von der Mannschaft eine klare Reaktion. Wir wollen sehen, dass die Jungs mit der nötigen Wut und Entschlossenheit über die gesamten 90 Minuten spielen“, sagt Molinari. Dabei darf es auch keine Rolle spielen, dass mit Simon Knecht, Lukas Rösch und Dominik Kowalski einige Spieler ausfallen. Dazu sorgt man sich um Stergios Dodontsakis, der nach wochenlangen Beschwerden im Rücken nun an diesem operiert werden muss. Damit wird der Grieche lange Zeit ausfallen. Ungeachtet dessen fordert Molinari: „Wir können und wollen die Favoritenrolle für Samstag nicht abgeben. Wir möchten das Heimspiel gewinnen und haben uns deswegen natürlich auch intensiv auf den kommenden Gegner eingestellt“, wirft Molinari den Blick voraus.