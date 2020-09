Molinari erwartet ganz starken Aufsteiger

An diesem Samstag (14 Uhr) empfängt Fußball-Landesligist TSV Essingen den Aufsteiger Türk Spor Neu-Ulm. Nach zwei knappen und kräftezehrenden Partien gegen Pfullingen und Sindelfingen, die der TSV siegreich gestalten konnte, möchte Essingen im heimischen Schönbrunnenstadion nun nachlegen.

Dass man den Aufsteiger in Essingen Ernst nehmen werde, muss man nicht erwähnen, zu frisch ist schließlich noch die 1:2-Niederlage beim FC Holzhausen – ebenfalls Aufsteiger. Ohnehin schwört Essingens Trainer Beniamino Molinari seine Mannschaft auf jeden Gegner gleichermaßen ein. Die jüngsten beiden Erfolge waren vor allem Siege des Willens. Gegen Pfullingen hatte man ein 0:1 in ein 2:1 umgewandelt, gegen Sindelfingen traf Niklas Groiß zum 3:2-Sieg fünf Minuten vor dem Ende, nachdem man nur drei Minuten zuvor den Ausgleich kassiert hatte.

„In Sindelfingen haben wir es uns durch zwei einfache Fehler selbst schwer gemacht, nachdem wir eigentlich ein gutes Auswärtsspiel gezeigt haben. Die Jungs aber haben bis zum Ende an den Sieg geglaubt“, freute sich Molinari nach diesem Erfolg unter der Woche.

Gegen Türk Spor sicher ausfallen werden Simon Knecht und Lukas Rösch, bei den anderen angeschlagenen Spielern wolle Molinari weiter abwarten, inwieweit sie am kommenden Samstag zur Verfügung stehen. Wieder dabei sein wird zumindest wieder Patrick Funk, der in Sindelfingen wegen einer Pflichtschulung bei seiner Lehrerausbildung passen musste.

Nicht nur aber Holzhausen ist den Essingern Warnung genug vor Türk Spor. Der Aufsteiger selbst ist es. Aus fünf Spielen haben die Neu-Ulmer sieben Zähler gesammelt, haben dabei noch ein Spiel nachzuholen. „Das ist ein ganz starker Aufsteiger. Die haben in der vergangenen Woche beim Tabellenführer in Berg absolut verdient gewonnen. Das sagt schon alles über die unglaublich hohe Qualität in der Mannschaft. Da kommt einiges auf uns zu“, weiß auch Molinari, dass dieses nächste Heimspiel mit Sicherheit kein Selbstläufer werden wird. Dennoch ist man beim TSV selbstbewusst genug, vor allem seine Heimspiele gewinnen zu wollen – auch gegen Türk Spor.