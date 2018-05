Mohr und Schroll in Dresden am Start

Am vergangenen Wochenende sind in Dresden die Süddeutschen Meisterschaften im Schwimmen ausgetragen worden. Unter den 516 qualifizierten Startern mit 1729 Einzelstarts waren mit Alicia Schroll und Katja Mohr auch zwei Aalenerinnen des SC Delphin am Start.

Aus Nähe und Verbundenheit treten im Süddeutschen Schwimmverband Schwimmer aus den Landesverbänden Bayern, Baden, Hessen, Rheinland, Saarland, Sachsen, Südwest, Thüringen und Württemberg gegeneinander an um ihre Meister zu küren. Alicia Schroll und Katja Mohr hatten im Vorfeld die Qualifikationshürde genommen. Im Fall von Schroll galt es sich auf ihr Einzelrennen über 50 Meter Schmetterling zu fokussieren. Bei ihren ersten Süddeutschen Meisterschaften wollte sie in ihrem einzigen Rennen alles zeigen. Nach 31,87 Sekunden schlug sie an. Schon mehrfach bei den Süddeutschen Meisterschaften am Start war die 17-jährige Katja Mohr. Am Freitag über 50 Meter Rücken, Samstag auf das Matheabi lernen und Sonntag über 50 Meter Freistil alles zeigen war ihre Devise. In beiden Rennen erreichte sie Platzierungen unter den besten Zehn. Im 50 Meter Rückenrennen erkämpfte sich in 32,95 Sekunden den zehnten Platz. Sonntag standen für Mohr 28,52 Sekunden und Platz neun nach dem 50 Meter Freistilrennen auf der Anzeigetafel.