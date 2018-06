Modemarkt Adler öffnet seine Pforten

Nach fünf Monaten Leerstand kehrt in den ehemaligen Gentner im Aalener Industriegebiet West wieder Leben ein. Am 28. Mai um 9 Uhr öffnet hier ein Adler Modemarkt auf rund 3000 Quadratmetern im Erd- und im Obergeschoss seine Pforten. Für das Untergeschoss und die im Erdgeschoss noch zur Verfügung stehenden 1000 Quadratmeter steht der Besitzer Johannes Genter derzeit in Verhandlungsgesprächen mit potenziellen Mietern. Ende des Jahres hat der Aalener Unternehmer sein Bekleidungsgeschäft im Industriegebiet geschlossen und sich aus der Modebranche zurückgezogen (wir berichteten).

Der Mietvertrag mit Adler sei bereits Ende September vergangenen Jahres unterzeichnet worden, sagt Bruno Seifert, Pressesprecher des Modefilialisten mit Sitz in Haibach bei Aschaffenburg. Der Standort sei stadtnah und biete genügend Parkmöglichkeiten. Darauf würde Adler wert legen, weshalb eine Filiale im Stadtzentrum nie infrage kommen würde. Derzeit werden die Verkaufsflächen neu gestaltet.

Neues Kinderkonzept

Die 3000 Quadratmeter große Verkaufsfläche würde im Vergleich mit anderen Standorten für die Adler Modemärkte AG ziemlich an der Obergrenze liegen. Größere Filialen seien laut Seifert kaum vorstellbar. Demzufolge werde im Industriegebiet West auch sein breites Sortiment an Adler-Eigenmarken aber auch zahlreichen Fremdmarken angeboten. Neben Damen- und Herrenoberbekleidung finden die Kunden künftig ein vielfältiges Angebot an Schuhen, Wäsche und Accessoires. Groß geschrieben werde auch Adlers neues Kinderkonzept Tom-Tailor-Kids, sagt Seifert. 15 Mitarbeiter werden ab 28. Mai für die Kunden zur Verfügung stehen, darunter zwei Beschäftigte, die bereits bei Gentner angestellt gewesen seien.