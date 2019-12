Modellbahnbörse ist in Dinkelsbühl

Anlässlich des internationalen Tags der Modelleisenbahn organisieren die Modell- und Eisenbahnfreunde Dinkelsbühl (MED) am Sonntag, 8. Dezember, von 10 bis 16 Uhr in die Schranne im Zentrum der Dinkelsbühler Altstadt ihre 41. Modellbahnausstellung mit Börse. Modellbahnfreunde, Bastler und Eisenbahnbegeisterte können auf die Suche nach Schnäppchen gehen. Eine Vielzahl von überregionalen Ausstellern ist mit einem umfangreichen Angebot vertreten. Als Service bietet der Verein eine Sprechstunde beim Lok-Doc an. Er berät bei Problemen rund um die Modellbahn und erstellt auch eine kostenlose Diagnose bei defekten Fahrzeugen. Es wird auch die vereinseigene HO-Modellbahnanlage ausgestellt, auf der verschiedene Zuggarnituren und die neuen Car-System-Fahrzeuge verkehren. Dazu kommt eine Tombola. Als Highlight präsentiert der MED seine Bier-Bank-Bahn im großen Schrannensaal. Darauf vorgeführt werden europäische Züge, wie Rheingold, Orientexpress, ICE, TEE und viele andere in Originallänge im Maßstab 1:87. Foto: MED