Mobilitätspakt: Winfried Hermann übernimmt Steuerkreis-Vorsitz

Verkehrsminister Winfried Hermann (Bündnis 90/Die Grünen) übernimmt den Vorsitz des Steuerkreises des Mobilitspaktes Aalen - Heidenheim. Das hat das Landratsamt mitgeteilt.

Mit dem Mobilitätspakt wollen Kommunen und Wirtschaft unter politischer Führung des Verkehrsministeriums Baden-Württemberg und unter fachlicher Leitung durch das Regierungspräsidium Stuttgart die Wende in Sachen Mobilität im Wirtschaftsraum Heidenheim – Oberkochen – Aalen angehen. Mit Maßnahmen, beispielsweise in den Bereichen Straßeninfrastruktur, ÖPNV, Radverkehr und betriebliches Mobilitätsmanagement soll die Mobilität in der Raumschaft rund um Kocher und Brenz umweltfreundlicher und nachhaltiger werden.

Im Herbst soll der offizielle Auftakt für den Mobilitätspakt in Form eines Pressegesprächs mit Verkehrsminister Winfried Hermann, den beiden Landräten, den Oberbürgermeistern und Bürgermeistern sowie Wirtschaftsvertretern im Zeiss-Forum in Oberkochen stattfinden. Ab diesem Zeitpunkt soll auch die Plattform zur Öffentlichkeitsbeteiligung freigeschaltet werden.