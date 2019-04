Mobilität: Vertreter von vier Fraktionen diskutierten über Linienbündelung beim Busverkehr

Die Fronten sind eindeutig: Während die SPD eine Linienbündelung beim Busverkehr im Ostalbkreis gewissermaßen für Teufelszeug hält, erhoffen sich CDU, Freie Wähler und Grüne davon eine deutliche Qualitätsverbesserung, vor allem für den ÖPNV auf dem flachen Land.

Dieses Bild hat sich jedenfalls bei einem gemeinsamen Redaktionsgespräch der „Aalener Nachrichten / Ipf- und Jagst-Zeitung“ und der Schwäbisch Gmünder „Rems-Zeitung“ geboten, zu dem die beiden Zeitungen Vertreter der Kreistagsfraktionen in den „Reichsadler“ in Mögglingen eingeladen hatten. CDU, SPD, Freie Wähler und Grüne waren dabei vertreten.

Ab 1. Mai 2020 gibt es kein Zurück mehr

Die aktuelle Beschlusslage im Kreistag ist unzweifelhaft: Der Fahrplan für die Einführung der Linienbündelung steht, der 1. Mai 2020, das Datum der Vorabbekanntmachung der Ausschreibung für das erste Bündel, nämlich den Stadtverkehr Aalen, gilt als „point of no return“, dann soll es also kein Zurück mehr geben. Was erhoffen sich die Befürworter einer Linienbündelung davon, was befürchten die Kritiker mit diesem Konzept?

„Das zentrale Thema ist mehr Qualität in allen Raumschaften“, der ÖPNV müsse einfach besser werden für alle im Kreis, sagt der Grünen-Fraktionsvorsitzende im Kreistag, Volker Grab. Sein CDU-Kollege Peter Seyfried erhofft sich zugleich zumindest eine „indirekte Kostenreduzierung“ durch Kooperation und bessere Kapazitätsauslastung bei den schon jetzt tätigen Busunternehmen. Dass die bei den Ausschreibungen – sofern sie geschickt agieren – gegenüber „Großen“, die sich möglicherweise mit bewerben, nicht das Nachsehen haben werden, davon ist Seyfried überzeugt. „Wir haben gute Firmen, und die schaffen das auch“, so Seyfrieds Credo.

Klemens Stöckle (Freie Wähler) erinnert daran, dass die Einführung der Linienbündelung im Ostalbkreis bereits 2014, mit der Verabschiedung des noch gültigen Nahverkehrsplans für den Kreis, beschlossen worden war. Seitdem allerdings nicht aktiviert worden sei. Dafür sei es an der Zeit, auch weil das bisherige System auf Basis teils uralter Konzessionen nicht besonders wirtschaftlich gewesen sei. Die Forderung, der ÖPNV müsse besser werden, dürfe jedoch nicht suggerieren, dass es bisher schlecht gewesen sei.

Mischko hält Bündelung für eine törichte Vorgehensweise

Einzig Josef Mischko, der nach den Kommunalwahlen am 26. Mai scheidende Fraktionsvorsitzende der SPD im Kreistag, hält massiv gegen all das: Linienbündelung, so sagt er an diesem Abend, das sei „eine absolut törichte Vorgehensweise“. Für ihn muss lediglich der Nahverkehrsplan neu geschrieben werden. „Die Unternehmer fahren, wie wir das vorgeben. Das Angebot ist gut, es muss nur angepasst werden“, sagt Mischko. Seine größte Befürchtung: Die Linienbündelung werde komplett auf dem Rücken der Beschäftigten, sprich der Busfahrer, ausgetragen. Busse, Sprit, Fahrzeugunterhalt – all das seien bei der betriebswirtschaftlichen Berechnung für eine Ausschreibung bei allen Unternehmen annähernd gleiche Kosten. Die einzige große finanzielle Stellschraube, an denen sie für ein erfolgversprechendes Angebot drehen könnten, seien die Konditionen, unter denen Busfahrer arbeiten müssten.

Havemann: Konditionen müssen in die Ausschreibung

Genau solche Fragen, wirft Walter Haveman (Grüne) ein, müssten wesentlicher Bestandteil der Ausschreibungen für die Linienbündel sein. „Wir geben vor, was wir haben wollen“, bekräftigt auch Seyfried. Stöckle meint, mit den Ausschreibungen werde man „saubere Fakten“ schaffen. Das ist dann auch der einzige Punkt, mit dem Mischko einhergeht: Die Ausschreibung müsse alle Standards drin haben. Wobei er gleichzeitig viele Hintertürchen sieht, manches auch zu umgehen.

Vor diesem klaren „Frontverlauf“ geht es auch unter anderen Gesichtspunkten munter her an diesem Abend im „Reichsadler“. „Wir kommen aus einem System der Monopole“, sagt Grab. Und der ÖPNV in den ländlichen Räumen sei nicht überall gut, weil er oftmals dort gar nicht vorhanden sei. „Die Qualität ist gut in den Stadtverkehren Aalen und Schwäbisch Gmünd, nicht aber auf dem flachen Land“, bekräftigt Grab. Dass sich seit dem Kreistagsbeschluss zur Aktivierung der Linienbündelung etwas bewege im Kreis, zeige unter anderem der Zusammenschluss von drei Busunternehmen zur neuen Firma OK.go.

Seyfried: Qualität des ÖPNV wird steigen

Viel zu lange, so kritisiert Seyfried, habe man das Thema ÖPNV nur unter finanziellen Gesichtspunkten diskutiert. Ob’s mit der Linienbündelung günstiger werde, „wissen wir nicht“. Die Qualität, so Seyfried, werde aber auf jeden Fall steigen. Mischko hakt hier ein: Auslöser für das ganze Thema sei doch gewesen, weil die zwölf Millionen Euro Kreiszuschuss für den ÖPNV und den Schülerverkehr dem Landrat zu teuer geworden seien.

Grab vermisst innovative Konzepte

Stöckle warnt davor, den Schwarzen Peter im jetzigen System nur den Busunternehmen zuschieben zu wollen. Dass sie den derzeitigen rechtlichen Rahmen ausschöpften, könne ihnen doch niemand verdenken. Aber, so wirft Grab ein, sie hätten es an innovativen Konzepten gerade für den ländlichen Raum bislang fehlen lassen. Seyfried erinnern die Ängste vor der Linienbündelung an die vor der Privatisierung der Müllentsorgung. Heute sei die Abfallgesellschaft GOA aus jeder Diskussion raus und mache eine hervorragende Arbeit. Abgesehen davon seien in allen anderen Bereichen Ausschreibungen üblich. „Aber bei zehn bis 13 Millionen Euro schreibt man die Leistungen nicht aus.“ Seiner Meinung nach sei es eine sinnvolle Geschichte jetzt auszuschreiben.

Stöckle will endlich in die Umsetzung gehen

Müll könne man nicht mit dem ÖPNV vergleichen, kontert Mischko. Für ihn sind alle Vorstellungen seiner Kreistagskollegen am Tisch – dass sich die Busunternehmen etwa zu Arbeitsgemeinschaften zusammenschließen, dass sie bei den Ausschreibungen beste Chancen hätten und, und, und – „wie das Pfeifen im Walde, es wird schon gutgehen“, wie er sagt. Es bleibe aber ein „riesiges Risiko“ vor allem für die Beschäftigten. Klemens Stöckle platzt bei solchen Äußerungen schier der Kragen: Alle anderen Fraktionen, der Landrat und die Kreisverwaltung, „die sind doch nicht blind und rennen ins Verderben“. Volker Grab sieht’s angesichts der Mehrheit im Kreistag pro Linienbündelung völlig pragmatisch: „Wir haben jetzt so lange zugewartet und diskutiert – jetzt ist’s mal gut.“ Damit geht er konform mit Klemens Stöckle, für den „man nach zehn Jahren Diskussion endlich in die Umsetzung gehen muss. Sonst macht man sich ja lächerlich.“

