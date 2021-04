Mobile Impfteams in vier Stadtbezirken

Mobile Impfteams werden ab Ende April in den Aalener Stadtbezirken Ebnat, Waldhausen, Dewangen und Fachsenfeld eingesetzt, um eine Impfung gegen das Corona-Virus anzubieten. Dieses Angebot wird speziell für den impfberechtigten Personenkreis der über 80-Jährigen eingerichtet, die höchste Priorität für einen Impftermin haben, teild die Stadt mit.

Damit werde ergänzend zum Kreisimpfzentrum ein wohnortnahes Impfangebot eingerichtet, so dass für die oftmals mobilitätseingeschränkten Impfberechtigten die Anfahrt in ein Impfzentrum entfällt. Der Einsatz der mobilen Impfteams erfolgt in den vier nicht in Tallage liegenden Aalener Teilorten Ebnat und

Waldhausen sowie Dewangen und Fachsenfeld.

Die genauen Örtlichkeiten werden laut Stadt noch bekanntgegeben. Voraussichtlich finden die Impfungen jeweils in den Turn- und Festhallen statt. Zudem bestehe die Möglichkeit, sich in der Hausarztpraxis für einen Impftermin anzumelden.

Der zur Impfung berechtigte Personenkreis der über 80-Jährigen wurde laut Stadt bereits in den vergangenen Tagen von den jeweiligen Ortschaftsverwaltungen schriftlich über das geplante Impfangebot informiert und um schnelle Rückmeldung gebeten. Berechtigt zur Impfung durch Mobile Impfteams sind ausschließlich Bürgerinnen und Bürger, die über 80 Jahre alt sind und entweder in Ebnat, Waldhausen, Dewangen oder Fachsenfeld wohnen. Bei Bedarf würden Angehörige oder befreundete Personen um Unterstützung bei der Anmeldung gebeten. Personen, die eine Auskunftssperre im Melderegister eingetragen haben, können mangels Verfügbarkeit der Daten nicht angeschrieben werden. In diesen Fällen wird laut Stadt darum gebeten, mit der jeweiligen Ortschaftsverwaltung direkt Kontakt aufzunehmen.

Sobald die Impftermine feststehen, erhalten alle Impfwilligen eine schriftliche Einladung mit dem persönlichen Impftermin.