Mittlere Reife und Hauptschulabschluss geschafft

An der Karl-Kessler-Schule in Wasseralfingen haben die Schülerinnen und Schüler in den Haupt-, Werkreal- und Realschulklassen mit den Abschlussprüfungen ihre Schulzeit erfolgreich beendet. Sie haben damit den Hauptschulabschluss beziehungsweise die Mittlere Reife geschafft. Auch in diesem Jahr konnte wieder die Traumnote 1,0 in der Realschule von Nina Dietterle erreicht werden, die damit Schulbeste wurde.

Die Absolventinnen und Absolventen sind (P = Preis, B = Belobigung):

Hauptschulabschluss nach Besuch der Werkrealschule W9 (neun Schuljahre): Muhammed Alcil, Betoul Alfarag, Karim Baidori, Leona Buduri, Emre Colak (B), Nico Fürst, Ervanur Kaypak, Nisa-Meryem Köksal, Marc Möginger, Atschuthan Muthalagan, Dario Naumovski, Helan Nazir Shamo, Asli Özcan, Görgis Pugar, Karolina Stoll, Akin Turacci und Melih Yildirim.

Mittlere Reife nach Besuch der Werkrealschule W10 (zehn Schuljahre): Ebru Ago, Zotrim Balaj, Alen Bozic, Ilker Cicek, Jan Fuchs, Leonard Gashi (P), Celine Habenschuss, Max Kalugin (B), Justin Lissek, Sevime Mehmeti, Daniyal Mohammadi (B), Hendrin Nazir Shamo, Petar Petrov, Akin Turacci, Sacide Ünal, Gabriele Zerulo und Lena Ziegler (B).

Mittlere Reife nach Besuch der Realschule: Klasse R10a: Tala Alhayek (B), Nadije Amedovski (B), Hendrik Bäthis (B), Maxim Fahrenbruch (B), Robin André Ilg (P), Marat Khaydarov (B), Elora Franziska Marie Kieser (P), Laura Marie Knies (P), Norik Lutz (B), Tessa Maier, Samuel Noll (B), Juliana Pugar (P), Ilja Roor, Gina Marie Rötter, Philipp Ruf (B), Jana Scharer, Maja Stefanie Scholz, Lea Schuppich (B), Lea Staudenecker (P), Jan Winderl (B), Justin Bastian Ziegelbauer und Yannick Zimmerer. Klasse R10b: Denny Brunner (B), Nina Dietterle (P), David Egl (P), Alexander Fetzer (B), Cosima Geywitz (P), Jonas Häußler (B), Leopold Maria Jörg (P), Mario Sandro Ferdinand Kurz, Marco Lenic, Marc Liedtke, Tom Mayle (P), Dilara Rix-Cimenlik, Helge Rohmund, Jonah Sauter (P), Ilija Stamenkoski, Felix Strasser, Hanna Weber (P), Johannes Wendel und Luca Winkler. Klasse R10c: Jaden Joshua Karl Abele, Blina Blakaj (P), Celina Carrion Arzuaga, Nadya Dayan, Lara Eisenbarth-Körner, Max Geiger (B), Dominik Grasmik, Max Grieser, Justine Hannig (P), Lea Kornelia Hoffmann, Tim Ewald Krüger (B), Emelie Noetzel (B), Robin Simon Nuding (P), Samuel Oputa (B), Erik Sondre Schäfer, Alina Schips, Verena Schlipf (B), Nico Schneider, Melisa Titiz, Leonie Turco, Ben Eugen Wolter (B) und Nadja Zahorka (B).