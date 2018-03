Mitten durch den Wald zur B 290?

Im Ausschuss für Umweltschutz und Kreisentwicklung hat der Leiter des Geschäftsbereichs Straßenbau im Landratsamt, Andreas Weiß, am Dienstag die nun abgeschlossene Planung zur Beseitigung der beiden Bahnübergänge Goldshöfe und Wagenrain präsentiert. Laut Landrat Klaus Pavel fehlt aber noch der für den Straßenbau zwischen der Ortslage Goldshöfe und der Bahnstrecke notwendige Grunderwerb. Weil die Signale aus Goldshöfe dafür eher negativ seien, brachte Pavel eine weitere Variante ins Spiel, nämlich einen Straßenanschluss direkt an die B 290.

Pavel sprach von einem extrem hohen Druck seitens der Bahn, die beiden Übergänge aufzulösen und durch ein „gewaltiges“, wie er sagte, Brückenbauwerk zu ersetzen. Das hat nach Darstellung von Andreas Weiß mit insgesamt vier Brückenfeldern eine Gesamtlänge von 74 Metern über die Schienenstränge der Jagst- und der Riesbahn und berücksichtige bereits ein mögliches zweites Gleis in Richtung Nördlingen. Von der Brücke führt eine Rampe hinab zum Anschluss des Bahnhofs Goldshöfe. Der Anschluss von Wagenrain erfolgt nach den Bahngleisen in Richtung Hüttlingen, wo etwas später in einem Kreisverkehr mit 35 Metern Durchmesser auch die Straße von und nach Buch angeschlossen ist. Die vom Kellerhaus und von Goldshöfe kommende Straße muss in Teilen ebenfalls verlegt werden.

Realisiert werden soll die Beseitigung der beiden Bahnübergänge, wenn alles glatt läuft, in den Jahren 2020 bis 2022. Dabei soll die Brücke binnen einer Nacht komplett über die Gleise gelegt werden, um die Zeit für die Sperrung der Bahnstrecken so gering wie möglich zu halten. Pavel sprach von einem sehr ambitionierten Zeitplan.

Besichtigung im Sommer

„Ein bisschen Sorge“ bereite im dabei die Tatsache, dass für den Straßenbau von Goldshöfe bis zu den Gleisen der notwendige Grunderwerb noch nicht getätigt sei. Er frage sich, „ob wir das wirklich schaffen“, denn die Signale aus Goldshöfe stünden dafür nicht besonders gut. Weshalb Pavel als „reine Überlegung“ eine mögliche andere Variante ins Spiel brachte: nämlich eine Straßenverbindung von der Bahnstrecke aus fast schnurstracks gen Osten durch den Wald, um dann direkt an die B 290, auf Höhe der Abzweigung Richtung Haisterhofen/Röhlingen, angebunden zu werden. Bei der alljährlichen Straßenrundfahrt des Kreistags will Pavel dieser Variante in diesem Sommer eine besondere Aufmerksamkeit schenken wie er schon jetzt ankündigte.

Weil’s eben mitten durch den Wald gehen würde, sprach Kreisrat Walter Haveman (Grüne) von einem „sehr gewagten Denken“, im Prinzip aber auch einem richtigen Weiterdenken. Damit, so sah es Christoph Konle (CDU), würde Hüttlingen den schon lange gewünschten direkten Anschluss an die B 29 Richtung Nördlingen und die B 290 erhalten. Im Übrigen gefiel Konle, dass die Gesamtplanung im Prinzip die Ertüchtigung eines „echten regionalen Bahnknotens“ darstelle, der in Zukunft noch einiges an Potenzial bieten könnte.