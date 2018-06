Die evangelische Kirchengemeinde Aalen steht vor Veränderungen: Die Markus- und Martinskirchen werden verabschiedet, das neue Gemeindehaus kann bald eingeweiht werden, die Vorbereitungen für den Pfarrplan laufen auf vollen Touren. Deshalb findet am Sonntag, 1. Juli, um 10 Uhr in der Aalener Stadtkirche ein Mit(t)einander-Gottesdienst statt. Denn die Kirche in Aalen wächst zusammen, für Christen soll der Weg miteinander in die Mitte des Glaubens führen.