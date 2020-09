Mitreißendes Kinderkonzert in der Stadtkirche

Es sind weniger Kinder als in den vergangenen Jahren gewesen, doch circa hundert waren es dann doch, die am Freitag die Reihen der Stadtkirche füllten. Coronabedingt saß jede Kita in einem eigenen Block, und die traditionelle Polonaise um die Kirche konnte auch nicht stattfinden. Aber Pfarrer Bernhard Richter freute sich in seiner Begrüßung, dass nicht alles in diesem Jahr zum Weltkindertag abgesagt weren musste. Und er erinnerte vor dem Konzert auch an Millionen von Kindern auf dieser Welt, die nicht in eine Kita können, die kein Vesperbrot bekommen und kein Dach über dem Kopf haben, die oft als Flüchtlingskinder ohne Heimat sind. Anschließend sorgte der Liedermacher Joerg Sollbach mit seiner Handpuppe Fridolin mit ganz vielen schönen Liedern für ein mitreißendes Kinderkonzert. „Gott geht mit“ oder „Wir sind Gottes Kinder“ gehörten genauso zum Programm wie „Hey wir sind stark“ oder „Stark wie ein Bär“. Auch die Kinder wurden immer wieder mit einbezogen und klatschten, stampften und streckten sich in die Höhe bei den tollen Rythmen, die in der Stadtkirche ertönten. Mit einem Segenslied machten sich die Kinder mit ihren Erzieherinnen wieder auf den Heinweg zur Kita.