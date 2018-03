Mitmachen ist erwünscht

„Der Wolf und die kleinen Geißlein“, ein Mitmachtheater für Kinder ab vier Jahren nach dem bekannten Märchen der Brüder Grimm, führt das Theater Sturmvogel aus Reutlingen am kommenden Mittwoch, 28. Februar, um 15 Uhr im Paul-Ulmschneider-Saal im Aalener Torhaus auf. Die Vorstellung ist Bestandteil der 14. Aalener Kinderbuchwochen, die mit viel Musik und Liedern im Rahmen dieses Theaterstücks eröffnet werden. Oberbürgermeister Thilo Rentschler begrüßt zuvor die Gäste.

Die kleinen Geißlein sind allein zu Hause und freuen sich, alles mal so richtig auf den Kopf zu stellen. Doch plötzlich steht dieser komische Wolf vor der Tür - hui, ist das aufregend. Nur die Tür dürfen sie nicht aufmachen, hat jedenfalls die Mama Geiß gesagt. Aber die Geißlein sind so neugierig und der Wolf ist so interessant - er kann sogar singen und tanzen und hat alle möglichen Tricks auf Lager.