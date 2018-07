Mitmachangebote am Sparkassenplatz

Schon an diesem Freitagnachmittag ist am Aalener Sparkassenplatz in der Bahnhofstraße vor der offiziellen Eröffnung des Landeskinderturnfestes ein attraktives Sport- und Mitmachangebot für Kinder geboten. Von 14 bis 16 Uhr finden auf der Bühne am Sparkassenplatz Auftritte von Kindershowgruppen der drei befreundeten Vereine MTV Aalen, DJK Aalen und TSV Wasseralfingen statt. Bekanntermaßen planen die drei Vereine künftig zu fusionieren.

Gleichzeitig können Kinder unter Betreuung von Ehrenamtlichen der drei genannten Sportvereine interessante und hochattraktive Spielgeräte nutzen. Darunter Trampolinaktivitäten wie Duo Jump Bungee oder auch das bekannte Bungee Run.