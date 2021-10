Mitgliederzahl geht leicht nach unten

In diesem Jahr hat sich die Mitgliederzahl beim Sportverein (SV) Germania Fachsenfeld leicht nach unten bewegt. Das hat Vorsitzender Hubert Vogel bei der Hauptversammlung mitgeteilt. Er führte dies auf den kaum stattfindenden Übungsbetrieb aufgrund der Corona-Pandemie zurück. Den Austritten hätten im vergangenen Jahr keine Eintritte gegenübergestanden. Junge Familien hätten ihre Kinder nicht für die Übungsgruppen anmelden können.

Der Verein hofft für die kommende Zeit laut Vogel nun wieder auf mehr Beständigkeit und Planbarkeit. Dann könne auch wieder mit mehr Mitgliedseintritten gerechnet werden.

Finanziell ist man dennoch gut durch die Corona-Krise gekommen. Das noch offene Darlehen für den Kunstrasenplatz versucht man durch eine Sondertilgung in diesem Jahr weiter nach unten zu bringen. Hier ist das klare Ziel, das Darlehen innerhalb der nächsten sieben bis acht Jahre vollständig abbezahlt zu haben.

Bei den Wahlen standen in der Vorstandschaft mehrere Positionen zur Debatte. Vorsitzender Hubert Vogel stellte sich für weitere zwei Jahre zur Wahl. Ebenfalls stellten sich Christian Bullinger als Kassenverwalter und Katharina Wendzik für die Geschäftsstellenleitung zur Wahl. Sie wurden allesamt einstimmig wiedergewählt. Zweiter Vorsitzender Benjamin Schurr stellte allerdings fest, dass viele Ämter in der Vorstandschaft aktuell nicht besetzt seien, und er hielt es für wichtig, eine gute funktionierende Mannschaft für die Vorstandschaft zu haben. Man werde sich in nächster Zeit darum bemühen, die Vorstandschaft zu erweitern und wieder auszubauen. Die Wahlvorschläge aus den Abteilungen wurden einstimmig bestätigt.

Geehrt wurden: für fünf Jahre Mitarbeit Jonas Heib Jonas, Max Knobel, Timo Rieber, für zehn Jahre Mitarbeit Nicole Gehrke, Irma Rückle, Benjamin Schurr, Birgit Widmann; für 30 Jahre Mitarbeit Werner Deger, Maritta Böhme, Bernd Musold; für 35 Jahre Mitarbeit Dorothea Fuchs; für 55 Jahre Mitarbeit Siegliende Oschwald. Als langjährige Mitglieder wurden geehrt: für 25 Jahre Ingrid Henne, Dieter Kuhn, Elke Puscher, Anita Rathgeb, Tobias Starz, Ute Starz, Marcus Vetter; für 40 Jahre Jürgen Fuchs, Uli Hahn, Eugen Maier, Reiner Peth, Jens Scholz, Brigitte Schöttle, Horst Schwella, Olaf Stelzer, Michael Sturm; für 50 Jahre: Wolf-Dieter Esser, Annemarie von der Recke:; für 60 Jahre Josef Auchter, Berthold Bartnitzki, Gerhard Berth, Ulrich Betzler, Herta Feinauer, August Henne, Karl Kümmel, Franz Raab, Birgit Schiele, Franz Starz; für 65 Jahre Gregor Sturm, Adolf Taler, Ludwig Thaler, Anton Vogel; für 70 Jahre Hans Lutz.

An diesem Abend wurden auch langjährige Mitarbeiter aus ihrem Amt verabschiedet: Maritta Böhme war seit über 30 Jahren Übungsleiterin und Gründerin der Coronarsportgruppe. Sieglinde Oschwald hatte seit 1968 verschiedene Ämter inne, sie war unter anderem Abteilungsleiterin Turnen sowie Übungsleiterin und Gründerin der Übungsgruppe Senioren. Otto Gärtner war Kassierer bei den Ringern von 1988 bis 2004 sowie Kassenprüfer für den Hauptverein von 2004 bis 2021.