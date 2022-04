Mitglieder stimmen dafür: TSG darf drei Millionen Euro teuren Stadionbau angehen

Bei der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach hat sich in den vergangenen Monaten nahezu alles um den Naturrasenplatz am Bohnensträßle gedreht, der ob zahlreicher Maulwürfshügel nun komplett saniert wird. Über eine halbe Millon Euro kostet das Unterfangen, was von der Stadt übernommen wird – weiterhin das Stadthema schlechthin.

Bei der außerordentlichen Mitgliederversammlung am Montagabend aber ging es nur marginal um dieses Projekt, was längst auf den Weg gebracht ist und über das ohnehin schon so viel gesprochen wurde. Vielmehr ging es um den Sportplatz an der Schultze-Delitzsch-Straße, der von Tor zu Tor zwei Metern Höhenunterschied aufweise, wie es TSG-Vorstand Achim Pfeifer beschrieb. An die Stelle des unebenen Platzes soll nun ein Stadion samt Mehrzweckgebüude entstehen, was die Drei-Millionen-Euro-Grenze nicht übersteigen werde. „Wenn es drei Millionen Euro übersteigen würde, dann würden wir das nicht realisieren“, sagt Ralf Baumbusch aus dem Wirtschaftsrat der TSG. In diesen drei Millionen, die negativ gerechnet seien, hob Pfeifer hervor, seien keine Architektenkosten enthalten, da im Wirtschaftsrat auch Kai Bodamer sitzt, geschäftsführender Gesellschafter von „i-live“, der das „für lau“ mache, wie Baumbusch auf der Versammlung sagte.

Über 1,6 Millionen Euro, so sieht es die Kalkulation vor, werde an der TSG hängenbleiben, die in 15 Jahren abgezahlt werden sollen, auf 20 Jahre ausgedehnt werden könnten. Der Rest werde über Fördermittel finanziert. Ob dieses Vorhaben denn auch endgültig angegangen werden kann, das mussten die Mitglieder bei der Versammlung entscheiden. 187 TSGlerinnen und TSGler stimmten für „Ja“, acht waren dagegen, vier enthielten sich. Im Idealfall solle im Herbst mit den Baumaßnahmen begonnen werden.

Ein ausführlicher Bericht folgt.