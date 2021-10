Mitglieder halten TSV die Treue

(an) - Der TSV Dewangen ist stolz darauf, dass er trotz aller Einschränkungen durch die Corona-Pandemie seine Mitgliederzahl bei 1100 stabil halten konnte. Man habe nach dem Ende des Lockdowns kaum Sportler in den einzelnen Bereichen verloren, sagte Vorsitzender Thomas Schnell bei der jetzt stattgefundenen Hauptversammlung des Vereins. Dies zeige die Attraktivität des sportlichen Angebots auch in dieser schwierigen Zeit und den Zusammenhalt im TSV.

In seinem Rückblick auf das Jahr 2020/2021 legte Schnell den Blick vor allem auf die Dinge, welche trotz oder gerade wegen Corona beim TSV möglich gewesen seien. Bekannte Feste wie Weinfest oder Gartenfeste seien nach dem Motto „drhoim“ oder to go“ angeboten und von den Dewangern erfolgreich angenommen worden. Auch hätten viele Übungsleiterinnen und -leiter während des Lockdowns ihre Sportler über WhatsApp-Gruppen oder per Zoom-Meetings betreut. Daher habe man sich auch bewusst dafür entschieden, dass alle Übungsleiter und Trainer auch während des Lockdowns ihre Übungsleiterpauschale erhalten haben. Dieses Engagement sei auch von den TSV-Sportlern honoriert worden.

Für das Schuljahr 2021/2022 wurden wieder zwei neue FSJler eingestellt. Diese unterstützen die Schulen in Dewangen und Fachsenfeld, aber auch in verschiedenen Bereichen des TSV.

Nach dem Bericht der Schriftführerin stellte Kassierer Ingo Wiesner einen gesunden Kassenbericht vor und betonte dabei, dass man bisher finanziell sehr gut durch die Corona-Pandemie gekommen sei. Ein Grund dafür sei sicher der, dass der TSV kein Verein sei, der auf Feste angewiesen sei. So habe man kaum Einbußen im Vergleich zu den Vorjahren zu verzeichnen. Auch die Kalthalle des TSV kann aus Finanzsicht als bezahlt vermerkt werden. Die Investition von knapp 470 000 Euro im Jahr 2019 sei komplett getilgt. Es folgten die Berichte der Abteilungen Fußball, Ringen, Tischtennis, Ju-Jutsu, Turnen und Ski.

Bei den Wahlen wurden Vorsitzender Thomas Schnell und die zweite Kassiererin Gisela Ilg für weitere zwei Jahre wiedergewählt. Einziger Wermutstropfen war lediglich, dass das Amt der Gesamtjugendleitung bisher nicht wieder besetzt werden konnte. Daran werde man aber weiter arbeiten und man hoffe schon in der nächsten Versammlung hier einen Namen präsentieren zu können, so Schnell.

Für seine zehnjährige Tätigkeit als Vorsitzender des TSV wurde Thomas Schnell vom Vertreter des Württembergischen Landessportbunds (WLSB) mit der Ehrennadel in Bronze des Landessportbunds ausgezeichnet.

Für langjährige Mitgliedschaft wurden folgende Mitglieder geehrt: für 25 Jahre Wolfgang Bäuerle, Irene Donder, Renate Gierke, Wolfgang Kittel, Michael Kohn, Annika Kralik, Sabrina Kraus, Werner Kunz, Ernst Pfisterer, Thomas Rettenmaier, Gerhart Steckbauer, Thea Steckbauer und Gudrun Wurmbrand; für 40 Jahre Alexander Abele, Klara Göhl, Lothar Hieber, Adelheid Groß, Dieter Horlacher, Bruno Kling, Elisabeth Klingenmaier, Gerhard Kralik, Brunhilde Lipski, Ursula Plapp, Kurt Schmerek, Franziska Schrimpf, Susanne Sorg, Georg Weingart und Waltraud Wenzel; für 50 Jahre Marianne Troche; für 60 Jahre Anton Abele.