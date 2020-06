Mitglieder des Kirchengemeinderats mit Blumenstrauß verabschiedet

Corona erzwang wieder einmal Veränderungen, die allerdings diesmal kein Nachteil waren. Statt des üblichen Handschlags verpflichtete Pfarrer Wolfgang Sedlmeier die Mitglieder des neuen Gremiums des Kirchengemeinderats (KGR) St. Maria jeweils mit einem Blumenstrauß. Als gewählter Vorsitzender wurde Wolfgang Reichhardt in seinem bisherigen Amt bestätigt. Stellvertreterin wurde Ingrid Bihr und Dr. Bernd Kinzl Stellvertreter. In die Aufgabe der Schriftführerin teilen sich Elisabeth Gruber-Petasch, Birgit Enenkel und Paula Mundus.

Die meiste Zeit der konstituierenden Sitzung am Donnerstag im großen Saal des Gemeindezentrums St. Maria nahmen die Wahlen in Anspruch. Viele der 16 neuen Räte und Rätinnen – eine war durch Urlaub verhindert – stellten sich für die verschiedenen Ausschüsse zur Verfügung, manche sogar mehrfach. Wer sich in den Verwaltungsausschuß wählen ließ, mußte gewärtig sein, sich mit Haushaltsplänen, Bauprojekten und Personalfragen herumzuschlagen. Jochen Breitweg, der Leiter des Verwaltungszentrums, erläuterte den Aufgabenbereich. Dazu kommt, daß das KGR-Gremium von St. Maria wie die der drei anderen katholischen Kirchengemeinden Aalens jeweils drei Delegierte in den Gesamtkirchengemeinderat zu wählen hat.

Von einer Zeitenwende, die Corona auch für die Kirche bedeute, sprach Diakon Michael Junge, der als Ansprechpartner aus dem Pastoralteam für St. Maria zuständig ist. Zwei Tage lang habe sich das Team auf einer Klausurtagung mit der Frage beschäftigt, wie sich die Kirche künftig in der Öffentlichkeit darstelle. In den neuen Medien, gelte es präsent zu sein und Chancen wahrzunehmen. Die Kirchengemeinderäte hätten dabei als wichtigstes Leitungsgremium der Gemeinde eine wichtige Funktion, betonte der Diakon.

Bei den zu treffenden Entscheidungen sei es wie bei jedem Gemeinwesen unumgänglich, Fairness und Gerechtigkeit walten zu lassen. Er appellierte an die einzelnen KGR-Mitglieder, ihr Charisma und ihre Talente einzubringen. Er dankte für die große Bereitschaft, Zeit und Mühe für die verantwortungsvolle Arbeit aufzuwenden. „Ihre Entscheidungen und Unterschriften unter Verträge haben bindende Funktion“, stellte Sedlmeier fest. Bei einer Vorstellungsrunde schilderte jedes der gewählten Gremiumsmitglieder seine Motive für diese Wahl, bei der Pfarrer Sedlmeier als Wahlleiter fungierte und der Pastoralassistent Hans-Christian Richter sowie Jugendreferent Martin Kronberger assistierten.

Bei der Verpflichtung für ihr neues Amt hatte jedes KGR-Mitglied ein mit Siegel versehenes Formular zu unterschrieben, um es dann persönlich Pfarrer Sedlmeier und Diakon Junge zu überreichen mit den Worten: „Ich verspreche, mein Amt im Kirchengemeinderat gewissenhaft zu erfüllen und an dem gemeinsamen Heilsauftrag unserer Kircheingemeinde nach Kräften mitzuwirken“. Dann erst bekam jedes den besagten Blumenstrauß.