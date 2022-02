Mitfahrplattform für Pendler

Die große Mehrheit der Pendlerinnen und Pendler fährt mit dem Auto zur Arbeit und das häufig allein. So bleiben freie Plätze im Auto ungenutzt, Ressourcen werden verschwendet und es besteht ein enormes ungenutztes Einsparpotenzial. Deshalb möchte der Ostalbkreis Verkehr wie Umwelt entlasten und hat den öffentlichen Nahverkehr mit dem Anschluss an das Pendla-Netzwerk um ein innovatives, kommunales Mobilitätsangebot für Pendler erweitert.

Im Gegensatz zu Mitfahrzentralen für Gelegenheitsfahrten mit längeren Fahrtstrecken hat der Plattformbetreiber Pendla sein Angebot auf Fahrten mit täglichen und eher kurzen Distanzen ausgerichtet. Dabei vergleicht Pendla die Routen aller Pendler in der Umgebung und zeigt den Nutzern passende Mitfahrer an. Das Besondere an dem kommunalen System: Es funktioniert multidirektional, das heißt, es kann sowohl von Einpendlern als auch von Auspendlern des Ostalbkreises sowie von Pendlern innerhalb des Landkreises genutzt werden.

Interessierte können sich direkt über den Link ostalbkreis.pendla.com auf der Plattform anmelden. Daneben besteht die Möglichkeit, sich über die individuelle Pendla-Startseite der Städte und Gemeinden des Ostalbkreises anzumelden. Es werden dabei weiterhin alle kreisweit möglichen Mitfahrgelegenheiten angezeigt. Die Nutzung von Pendla ist kostenlos.

In Anbetracht der Corona-Lage weist das Landratsamt darauf hin, dass auch bei den Fahrgemeinschaften die empfohlenen Hygieneregeln wie zum Beispiel das Tragen einer Maske eingehalten werden sollten. Nutzerinnen und Nutzer von Pendla können zudem ihren Impfstatus in ihrem Profil angeben.