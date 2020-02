Mit zwei Promille Auto gerammt

Viel zu viel getrunken hat ein 21-jähriger Autofahrer, der am Donnerstagabend einen Unfall verursacht hat.

Der 21-Jährige fuhr am Donnerstagabend gegen 22.15 Uhr mit seinem Auto auf der B29 vor dem Rombachtunnel, wobei der stark betrunkene Mann mehrfach mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn abkam.

Nachdem sein Wagen letztlich im Grünstreifen zum Stehen kam, fuhr ein 55-Jähriger mit seinem Auto an ihm vorbei und hielt an, um nach dem Fahrer zu schauen. Gerade als der 55-Jährige am Aussteigen war, fuhr der 21-Jährige wieder an, wobei er mit seinem Fahrzeug das Auto des 55-Jährigen rammte und dieser leicht verletzt wurde.

Der mit über zwei Promille alkoholisierte 21-Jährige musste sich im Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen, sein Führerschein wurde einbehalten.