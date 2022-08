Mit viel Begeisterung dabei

Das Sparkassen-Fußball-Camp des SV Ebnat, eines der traditionsreichsten und größten Kinder-Fußball-Trainingslager in der Region, ist in diesem Jahr bereits in seine 15. Runde gegangen. Unter der Leitung der Brüder und Jugendtrainer Marc-Philipp und Dennis Werner sind fünf Tage lang viel Sport, Teamgeist und Begeisterung angesagt gewesen. Alle 80 Kinder stehen bei den abwechslungsreichen Trainingseinheiten, Spielen und Wettbewerben unter Volldampf.

„Ich bin schon seit mehreren Jahren als Trainer dabei und es macht immer wieder riesigen Spaß mit den fußballbegeisterten Kindern in Ebnat. Uns ist es wichtig in diesem Jahr endlich wieder ohne Coronabeschränkungen ein abwechslungsreiches Camp für unsere Kids anzubieten und die Freude darüber ist bei allen Beteiligten sehr groß“, freuten sich die sichtlich zufriedenen Camp-Leiter Marc-Philipp und Dennis Werner, die sich auf die Unterstützung von acht weiteren Trainern sowie Helfern vom SV Ebnat verlassen konnte, ohne die eine so große Teilnehmerzahl nicht zu bewältigen wäre. Alle Kinder, Betreuer und Partner freuten sich über ihre hochwertigen Trikots und ein rundum gelungenes Fußball-Camp in Ebnat mit der neuen Attraktion Schussgeschwindigkeits-Messanlage

Das Programm umfasste eine Vielzahl von abwechslungsreichen Übungen, Spielen und Wettbewerben. Erstmals war auch eine Schussgeschwindigkeits-Messanlage im Einsatz. Alle Kinder machten außerdem das DFB-Fußball-Abzeichen. Und zum Ende des Camps schaute VfR Aalen-Cheftrainer Tobias Cramer beim großen WM-Fußballturnier vorbei, sozusagen als Einstimmung auf die echte Fußballweltmeisterschaft im November in Katar. Die Trainer und Vereinsverantwortlichen sagten übereinstimmend: „Auch dieses Jahr haben wir wieder eine gute Mischung aus Sport und Spaß, was perfekt für unsere jungen Fußballer ist. Was immer wieder neben den Leistungen und dem Engagement der Kinder beeindruckt, ist die tolle Zusammenarbeit von Kreissparkasse Ostalb, dem SV Ebnat und den vielen tatkräftigen Trainern und Helfern hier vor Ort.“

Sparkassen-Filialdirektor Markus Braunger und Manuela Friedrich sowie Elke Neher von der Ebnater Sparkassenfiliale teilten diese Begeisterung und dankten den Camp-Verantwortlichen und dem SV Ebnat, insbesondere dem Vorstand Dietmar Förstner und den Damen vom Küchenteam, die jeden Tag leckere und frisch zubereitete Mittagessen zaubern: „Durch ihr starkes Engagements haben die Kinder hier in Ebnat eine wunderschöne, aktive und lehrreiche Ferienwoche mit viel Spiel, Spaß und Sport. Diese vorbildliche Art der Jugendarbeit unterstützt die Kreissparkasse sehr gern und mit voller Überzeugung. Wir sind daher auch schon von Beginn an Partner des Fußball-Camps in Ebnat. Kompliment auch an die Kinder, die hier mit großem Einsatz, guter Disziplin und viel Begeisterung dabei sind.“