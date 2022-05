Mit vereinten Kräften für die Arztpraxen

„Wir unterstützen als Ärzteschaften alle Bemühungen, die medizinische Versorgung dauerhaft sicherzustellen“, sagt der Vorsitzende der Ärzteschaft Aalen, Sebastian Hock, angesichts des fortschreitenden Ärztemangels. Für den Frauenarzt aus Ellwangen gehören damit auch Medizinische Versorgungszentren, wie sie auch immer ausgestaltet sein mögen, dazu. Dennoch setzen er und viele seiner Kolleginnen und Kollegen aber auch darauf, dass es auch künftig möglich sein muss, dass junge Ärztinnen und Ärzte bestehende Arztpraxen übernehmen oder gar selbst neue eröffnen. Dafür müssen aber viele Akteure entschieden und gezielt an möglichst günstigen Rahmenbedingungen arbeiten, wie Hock im Interview mit den „Aalener Nachrichten/Ipf- und Jagst-Zeitung“ deutlich macht.

Herr Hock, weshalb setzen Sie sich so dafür ein, dass eigenständige Arztpraxen auf Dauer nicht ganz aus der Landschaft der Gesundheitsversorgung verschwinden?

Dort, wo Sie selbstständig tätig sein können, sind Sie doch auch außerordentlich engagiert und Sie fühlen sich räumlich viel stärker gebunden.

Welche Rahmenbedingungen braucht es dafür?

Es bracht grundlegende Strukturänderungen der Politik, um es für junge Menschen attraktiv zu machen, wieder in die Praxen und den ländlichen Raum zu gehen. Da geht es nicht nur ums Geld, das geht es auch um Entbürokratisierung, um Arbeitszeiten, um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, um unternehmerisches Risiko – und, und, und. Es ist für mich verständlich, wenn sich junge Menschen mit einer Anstellung etwa in einem Medizinischen Versorgungszentrum all dem entziehen wollen.

Wen meinen Sie denn genau mit „Politik“?

Wenn es um die gesundheitspolitischen Rahmenbedingungen, um eine Entbürokratisierung der Praxen und so weiter geht, ist die Bundespolitik, ist Berlin gefordert. Aber auch die örtlichen Politiker müssen die Rahmenbedingungen so gestalten, dass es für junge Medizinerinnen und Mediziner wieder einfacher wird, eine eigene Praxis zu führen.

Das heißt konkret?

Dass eine Gemeinde etwa einer jungen Ärztin gezielt dabei behilflich sein könnte, wenn es darum geht, einen Kita-Platz zu finden. Egal, ob am Wohnort oder gegebenenfalls auch dort, wo sich die Praxis befindet. Oder es könnte bedeuten, einer jungen Arztfamilie bei der Suche nach einem Bauplatz behilflich zu sein. Bei allem Respekt vor örtlichen Regelungen zur Bauplatzvergabe. Schließlich muss sich die lokale Politik auf Dauer auch überlegen, dass der Erhalt einer Arztpraxis, egal in welcher Rechtsform, nicht kostenneutral zu haben ist. Eine Gemeinde könnte hier zum Beispiel dadurch unterstützen, dass sie kostengünstigen Mietraum zur Verfügung stellt.

Was trägt die Ärzteschaft denn selbst dazu bei, die Zukunft von Arztpraxen zu sichern?

Wir unterstützen als Ärzteschaften auf der Ostalb selbstverständlich alle diesbezüglichen Bemühungen. So haben wir zum Beispiel einen Weiterbildungsverbund mit dem Universitätsklinikum Ulm gegründet. Das heißt, dass junge Ärztinnen und Ärzte zu ihrer Weiterbildung als Allgemeinmediziner in die Kliniken und Praxen des Ostalbkreises kommen und dabei strukturiert gefördert werden. Und von dort kommen auch bereits junge Medizinstudentinnen und -studenten im Blockpraktikum in Arztpraxen im Ostalbkreis. Wir haben dadurch schon jetzt den Effekt, dass sich mehrere von ihnen auch dafür interessieren, ihre praktische Klinikausbildung hier zu machen.

Und was könnte das für positive Folgen haben?

Längerfristig zum Beispiel die, dass junge Kolleginnen und Kollegen letztlich auch als Klinikärzte hierbleiben wollen und später hier vielleicht sogar eine eigene Praxis eröffnen wollen. Wenn, wie gesagt, die Rahmenbedingungen stimmen.

Was raten Sie denn Patientinnen und Patienten, deren Hausarzt seine Praxis aufgegeben hat, wie sie schnell wieder an einen neuen Hausarzt oder eine Hausärztin kommen können?

Viele Kollegen, die ihre Praxis aufgeben, bemühen sich schon vorher rechtzeitig darum, wo ihre Patientinnen und Patienten künftig unterkommen. Im unglücklichsten Fall bleibt aber am Ende tatsächlich nichts anderes übrig als herumzufragen, wer denn noch neue Patienten aufnimmt. In diesem Zusammenhang möchte ich aber auch noch diese Anmerkung machen, ohne hoffentlich falsch verstanden zu werden: Wir haben in Deutschland im Durchschnitt pro Mensch und Jahr 18 Arztbesuche, in Europa sind es, Deutschland schon mit eingerechnet, im Durchschnitt elf. Wenn es in Deutschland nur 16 Arztbesuche pro Mensch wären, hätten wir auf einen Schlag 160 Millionen Arzttermine frei.

Was möchten Sie damit sagen?

Dass wir auch mit den Ressourcen im Bereich der Gesundheitsversorgung vielleicht etwas achtsamer umgehen sollten.