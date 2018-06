Mit Stoch rückt ein Ostälbler an den Kabinettstisch

Er ist 1969 in Heidenheim geboren, hat in Giengen sein Abitur gemacht und war nach dem Jurastudium als Rechtsreferendar am Ellwanger Landgericht: Baden-Württembergs designierter Kultusminister Andreas Stoch ist ein Mann von der Ostalb, in deren kommunaler Ebene er bis heute politisch verwurzelt ist. Als Heidenheimer SPD-Kreisvorsitzender, als Mitglied des Heidenheimer Kreistags und des Regionalverbands Ostwürttemberg, als Aufsichtsratsmitglied der regionalen Wirtschaftsförderungsgesellschaft WiRO. Zwar wird Stoch mit Amtsantritt als Minister all diese Ämter aufgeben müssen, dennoch hat mit ihm die Region nach längerer Zeit erstmals wieder einen der Ihren direkt am Stuttgarter Kabinettstisch sitzen, und dies in einer Schlüsselposition. Ein Umstand, der nach dem Rücktritt der bisherigen Amtsinhaberin Gabriele Warminski-Leitheußer in der Region sehr positiv gesehen wird.

„Für uns, für die ganze Ostalb ist das eine sehr gute Entscheidung, ich freue mich persönlich sehr“, sagt Landrat Klaus Pavel und erinnert daran, dass man außer der kurzen Zeit, in welcher der Gmünder Stefan Scheffold von Februar 2010 bis Mai 2011 Staatssekretär im Finanzministerium war, weit bis Gustav Wabro und Eugen Volz zurückgehen müsse, um die letzten Ostälbler in der Stuttgarter Regierung zu finden. Die Jahre, in der dies nicht der Fall gewesen sei, habe man auf der Ostalb deutlich gespürt, glaubt Pavel. Als Parlamentarischer Geschäftsführer der SPD-Landtagsfraktion habe Stoch zuletzt die Sorge um den Fortbestand der Internationalen Musikschulakademie Kapfenburg als wichtigster Ansprechpartner gelöst, sagt Pavel weiter, der sich vom künftigen Kultusminister bildungspolitisch einiges erhofft. Sei doch das Thema Schulentwicklung auch für die Region eines der wichtigsten der kommenden Jahre – von den Gemeinschaftsschulen über die Berufsschulen bis hin zur Schülerbeförderung. „Stochs Stärken werden jetzt hoffentlich über alle Parteigrenzen hinweg gesehen“, meint der Landrat.

Die macht Michael Weiler, geschäftsführender Schulleiter der Aalener Gymnasien, vor allem daran fest, dass Stoch als nüchterner und klug agierender Analyst gelte. Eigenschaften, die das Kultusministerium jetzt gut gebrauchen könne. Auch Stochs regionaler Bezug und seine Kenntnis der schulischen Situation im ländlichen Raum seien von Vorteil, vor allem nach einer Phase, „in der wir bisher doch eher das Gefühl hatten, es wird alles unter Großstadtbedingungen bewertet“. Die Schulen, das verhehlt Weiler nicht, hätten unter der Debatte um die Person der bisherigen Kultusministerin einfach gelitten. Weshalb er sich vom Nachfolger nun Überlegtheit und ein ruhiges Fahrwasser für das „kostbare Gut Bildung“ erhoffe. „Der Wechsel“, so der Schulleiter des Kopernikus-Gymnasiums, „war überfällig“.

Wie es Stoch gelingen werde, die vorgegebene bildungspolitische Linie nun umzusetzen, bleibe abzuwarten, meint Karl Frank, geschäftsführender Schulleiter der Aalener Grund-, Haupt-, Real- und Sonderschulen. Stellt aber gleichzeitig fest, unter der bisherigen Ministerin sei alles zu sehr in der Diskussion über die Zukunft der Schulen verblieben. Jetzt brauche es klare Rahmenbedingungen, Leitplanken und saubere Kriterien, um den guten Ansatz einer Schulentwicklung vor Ort auch umzusetzen. Wenn Stoch dabei, wie von ihm angekündigt, stärker auf die Schulverwaltung hören wolle, sei dies der richtige Weg.

Aalens Schulbürgermeister Wolf-Dietrich Fehrenbacher kennt Stoch persönlich gut und nennt ihn integer, eloquent und kompetent. Fähigkeiten, die er brauchen werde, um aus dem Kultusministerium, „in dem viele gute und fähige Leute arbeiten“, wieder eine Einheit und ein Team zu machen. Mit dem zusammen Stoch dann „im finalen Handeln“ auch alle bisherigen bildungspolitisch guten Ansätze sauber bündeln und für sie auch das nötige ordnungspolitische Instrumentarium schaffen könne. Gerade für sein künftiges Amt komme Stoch zudem entgegen, dass er auch Sicht Fehrenbachers Politik verständlich und greifbar machen könne. Und auch der Aalener Bürgermeister macht aus seinem Herzen keine Mördergrube: Eine Träne, so meint er, weine er Gabriele Warminski-Leitheußer nicht nach.