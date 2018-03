Mit starker Leistung Fünfter

Beim ersten Wettkampftag in Esslingen-Berkheim konnten die Turnerinnen des TSV Wasseralfingens mit dem fünften Platz einen guten Grundstein für den Klassenerhalt legen. Gleich drei Turnerinnen standen der Mannschaft nicht wie geplant zur Verfügung. Nachwuchsturnerin Hannah Liebel, musste verletzt pausieren, Louisa Korb fehlte aufgrund ihres Studiums und Vierkämpferin Theresa Tucek, die nach gerade überstandenem Pfeiffrischen Drüsenfieber noch etwas geschwächt an drei Geräten startete.

Dafür rückte Jana Weiß von der Kreisliga auf, um die Mannschaft am Barren und Boden zu unterstützen. Für Carina Straubmüller, Edith Geuppert (nach Kreuzbandriss zurück) und Münire Dayan stand daher ein anstrengender Vierkampf, für Ella Bogenschütz der Start an drei Geräten an. Die Wasseralfingerinnen mussten am Schwebebalken beginnen und zeigten Nerven. Die Übungen wurden sehr sauber vorgetragen, doch mit insgesamt sieben Stürzen sprangen nur 33,50 Punkte heraus. Es war das zweitniedrigste Ergebnis aller Mannschaften an diesem Gerät und alles andere als ein guter Start. Am Boden kämpften sie sich zurück und konnten mit sehr schönen Choreographien punkten (38,00). Am Sprung konnte sich der TSV nochmals steigern (42,00) und anschließend am Stufenbarren einige sehr gute Übungen zeigen und entsprechend Punkte sammeln. Am Ende wurde es mit 144,50 Punkten der fünfte Platz mit nur zwei Punkten Abstand zu Platz zwei. In der Einzelwertung konnte Edith Geuppert mit dem vierten Rang im Vierkampf und am Stufenbarren sowie Ella Bogenschütz mit der siebtbesten Wertung am Boden wichtige Punkte zur Mannschaftsleistung beitragen.

Für den TSV war Sonja Hartmann als Kampfrichterin am Stufenbarren im Einsatz. Trainerinnen Magdalena Baur und Angelika Tucek sorgten für eine gute Betreuung der Turnerinnen.