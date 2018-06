An diesem Sonntag (12 Uhr) erwarten die Bundesliga-Keglerinnen vom KC Schrezheim die Gäste von SKK 98 Poing. Die Damen aus Bayern sind in Schrezheim dabei keine Unbekannten. Seit Jahren kennen sich die beiden Mannschaften und man erwartet die Bayern im Kegeltreff mit Spannung.

In ihrem Auftaktsiel am vergangenen Sonntag haben sie einen klaren 7:1-Heimsieg gegen den SKV Bonndorf eingefahren. Beste Spielerin war dabei die ungarische Nationalspielerin Nora Sajermann mit tollen 622 Kegeln. Die Mannschaft vom SKK 98 Poing verfügt durch ihre Teilnahme am NBC Pokal auch über internationale Erfahrung und gilt als enorm auswärtsstark.

Auch die Frauen vom KC Schrezheim haben im ersten Spiel am vergangenen Sonntag in Sangerhausen überzeugt. Allerdings hat Schrezheims Trainer Wolfgang Lutz immer noch Aufstellungssorgen. Saskia Barth ist verletzt und Bianca Sauter steigt nächste Woche erst wieder ins Training ein. Dafür ist Sissi Schneider aus dem Urlaub zurück und wird sicherlich ins Geschehen eingreifen. Im Kegeltreff am Kloster hofft man auf ein volles Haus und auf tatkräftige Unterstützung der Fans.

Männer treffen auf Peiting

Die Kegler vom KC Schrezheim hatten einen hervorragenden Start in der 2. Bundesliga. Mit neuem Mannschaftsrekord und einem neuen Einzel-Bahnrekord von Srdan Sokac mit 659 Kegeln, eröffneten sie die Saison. Sie müssen am Samstag nach Oberbayern zu Blau-Weiß Peiting reisen.

Trotz gutem Gesamtergebnis haben die Männer aus Peiting ihr Auftaktmatch am vergangenen Samstag beim ASV Neumarkt verloren. Die Schrezheimer Männer um Sportwart Fabian Lutz fahren voll Zuversicht nach Bayern.