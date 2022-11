Landrat schlägt Zentralklinikum vor: Mit seinem Vorstoß beweist Bläse Mut

Mit seinem Vorschlag an den Kreistag, im Bereich Aalen ein Zentralklinikum, das er so nicht nennt, zu bauen, beweist Landrat Joachim Bläse Mut. Denn gerade in seiner Heimatstadt Schwäbisch Gmünd wird er damit nicht begeisterten Beifall erwarten dürfen, sondern muss mit heftiger Kritik rechnen.

Sein Hinweis, es gehe um eine gesundheitspolitische, nicht um eine kommunalpolitische Entscheidung, ist zwar richtig. Dennoch sind die Kliniken längst in der kommunalpolitischen Zwickmühle gelandet. Es geht in der Diskussion bisher fast ausschließlich um die Frage, wer gewinnt und wer verliert.

Versuch ist richtig

Zu versuchen, aus diesem Zwiespalt herauszukommen, ist richtig. Denn es geht nicht um eine einzelne Raumschaft und schon gar nicht darum, welche über eine andere „siegt“. Es geht vielmehr um die Gesundheit von mehr als 300 000 Einwohnerinnen und Einwohnern im gesamten Ostalbkreis und dafür kann nicht der eigene Kirchturm der Maßstab sein. Zwänge wie zunehmende Personalknappheit und immer strengere Vorgaben tun ihr übriges dazu, dass es ein „Weiter so“ nicht geben kann.

Am Zentralklinikum führt kein Weg vorbei

Also führt an einer neuen Struktur und einem Zentralklinikum kein Weg vorbei. Für Ellwangen und Schwäbisch Gmünd hat dies den Charme, dass die Kliniken nicht geschlossen, sondern neu ausgerichtet werden, wobei Mutlangen zusätzlich noch die Geburtsklinik hat. Für den Bereich Bopfingen soll es ein neues Angebot geben.

Die Vorhersage sei aber auch gewagt, dass der Regionalversorger das Ostalb-Klinikum in Aalen sein wird. Die Erreichbarkeit zu verbessern, kann nicht das Problem sein und für einen Neubau bei Essingen muss nicht nur ein Platz gefunden werden, sondern auch der dann folgende hohe Energieverbrauch bedacht werden, der beim bestehenden Klinikum deutlich niedriger wäre.