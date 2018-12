Mit Sabine Meyer erobert die Klarinette die Bühne zurück

Unbestritten einer der Höhepunkte in der Saison des Konzertrings Aalen ist das Konzert von Sabine Meyer and friends am Montag, 10. Dezember, um 20 Uhr in der Stadthalle Aalen.

Die aus Crailsheim stammende Sabine Meyer gehört weltweit zu den renommiertesten Solistinnen überhaupt. Ihr ist es zu verdanken, dass die Klarinette – oft als Soloinstrument unterschätzt – das Konzertpodium zurückerobert hat.

In mehr als 30 Jahren führten sie ungezählte Konzerte sowie Rundfunk- und Fernsehauftritte in alle Musikzentren Europas sowie nach Brasilien, Israel, Kanada, China und Australien, nach Japan und in die USA. Dabei feierte Sabine Meyer weltweit Erfolge als Solistin bei allen bedeutenden Orchestern in Deutschland und den führenden Orchestern der Welt.

Aus familiären Gründen kurzfristig absagen musste der Pianist Martin Helmchen. Eric Le Sage, einer der führenden Pianisten aus Frankreich, wird seinen Part am Flügel übernehmen. Die „Zeit“ lobte ihn als „idealen französischen Pianisten voller Ästhetik und Klarheit“.

Gemeinsam mit den hochkarätigen Musikern Dag Jensen (Fagott), Bruno Schneider (Horn) und Lucas Macias Navarro (Oboe) werden Sabine Meyer und Eric Le Sage Werke von Mozart, Schumann und Beethoven auf kammermusikalisch höchstem Niveau darbieten. Die Fantasiestücke für Klarinette und Klavier op. 73, das Adagio und Allegro für Horn und Klavier op. 70 und die drei Romanzen für Oboe und Klavier op. 94 stammen alle aus der Feder des Komponisten Robert Schumann und bilden einen musikalischen Schwerpunkt des Konzerts.

Für eben diese Ensemble-Besetzung um die Klarinettistin Sabine Meyer ist der Konzertabend in Aalen der Auftakt einer ganz besonderen Konzertreihe.