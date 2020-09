Mit Rennteilnahmen zur Weltcup-Form

In nicht einmal drei Wochen wird der Mountainbike-Weltcup starten und das Mountainbike Racingteam versucht die nötige Rennhärte zu bekommen. Steffen Thum, Simon Gegenheimer, Gali Weinberg und Marion Fromberger fuhren alle in den Top-10 beim Bayerncup in Bad Griesbach.

Es ist eher außergewöhnlich, dass Weltcupsieger und internationale Fahrer sich bei einer Bayern-Liga im Starterfeld tummeln, doch die heutige außergewöhnliche Situation erfordert außergewöhnliche Herangehensweisen, beschrieb es Teamkapitän Steffen Thum. Und so waren vier Sportler, darunter Marion Fromberger, Gali Weinberg, Simon Gegenheimer und Kapitän Thum selbst vergangenes Wochenende beim nationalen Mountainbike Rennen in Bad Griesbach nahe Passau. Zwei Renntage waren geboten, Samstag mit dem Fokus auf der Fahrtechnik und einem Slalom und am Sonntag ein Cross-Countryrennen.

Sprint-Weltcupsiegern Marion Fromberger war nahe ihrer Geburtsstadt sehr motiviert und freute sich, gerade hier an den Start gehen zu dürfen. „Supercool, dass wir in Bayern mit fast dem gesamten Team starten. Mein damaliger Heimatverein organisiert das Rennen und jetzt sind wir hier zu Gast mit dem internationalen Team. Es ist für mich sehr schön all die bekannten Gesichter von früher zu sehen“, so Fromberger, die sich auch in guter Verfassung zeigte und mit dem Sieg am Samstag und einem zweiten Platz am Sonntag zu den Allerbesten gehörte. Fromberger fuhr dabei nicht all zu aggressiv und wollte nicht überdrehen, doch die schlammigen anspruchsvollen Bedingungen auf der Abfahrt kamen ihrem Fahrkönnen natürlich sehr entgegen.

Auch ihre israelische Teamkollegin Gali Weinberg zeigte sich stark und positionierte sich mit Platz zwei am Samstag ebenfalls auf dem Podium. „Ich bin sehr froh in Deutschland zu sein und mit dem Team trainieren zu können. 2020 ist keine einfache Situation und in Israel sind die Bedingungen deutlich schwieriger für einen Athleten als hier. Ich bin sehr dankbar und glücklich mit meiner Position im Racingteam“, so die 23-jährige Israelin.

Auch die erfahrenen Herren im Team fuhren das Rennen der Bayernliga, doch bei Thum und Gegenheimer stand der Trainingseffekt ganz klar im Fokus. Beide beendeten die Crosscountry-Strecke erfolgreich in den Top-10, jedoch hatten sie nichts mit dem Kampf um das Siegerpodest zu tun. Gegenheimer überquerte den Zielstrich auf Position neun, Thum auf Platz sechs. „Das war die richtige Entscheidung hier zu sein. Als Rennfahrer benötigt man einfach auch Rennkilometer. Ich bin absolut zufrieden mit den Leistungen der Teamfahrer. Die Mädels fuhren aufs Podest und Simon weiß genau was er braucht, um Weltcups gewinnen zu können, er fuhr konzentriert und aus der Trainingsbelastung heraus. Ich kann da Simon vollkommen vertrauen, dass er heute um Platz 10 in der Bayernliga fährt, in zwei Wochen aber um Platz 1 im Weltcup kämpfen kann“, so Steffen Thum zur Leistung seines langjährigen Teamgefährten und Freundes Simon Gegenheimer.