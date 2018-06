Mit Rückenwind Richtung Aufstieg

Die U-17-B-Juniorinnen des FC Ellwangen haben sich die Meisterschaft in der Fußball-Verbandsstaffel Nord geholt. Vor der Saison 2016/2017 gab es bei den B-Juniorinnen des FC Ellwangen einen großen Umbruch. Dennoch sind die Ellwanger Mädchen erfolgreich.

Aus dem Jahrgang 2000 hatten sich zehn Mädchen zu den aktiven Frauen verabschiedet. Mit diesen Spielerinnen wanderte auch das Trainer-Duo Reinhold Köder und Hans Schillerwein nach oben. Die junge, neu formierte Mannschaft um die ehemaligen U-15-Trainer Martin Fürst und Peter Erhardt waren nun am Zug. Es wurde ein erweiterter Kader von 26 Spielerinnen zusammengestellt, mit einem Durchschnittsalter von 14,3 Jahren. Die Vorbereitungsphase verlief bereits vielversprechend. Verschiedene Schlüsselposition im Mittelfeld und in der Abwehr wurden mit Spielerinnen des Jahrgang 2001 besetzt.

Im Sturmzentrum und auf den Außenbahnen junge unbekümmerte Talente. In den ersten Vorbereitungsspielen gegen die eigenen Frauen II, Weinberg II und den höherklassigen Mannschaften aus Schwaben Augsburg und 1. FC Nürnberg deutete die Mannschaft ihre Klasse an. Das Saison-Auftaktspiel gegen den späteren Vize-Meister war dann gleich ein Gradmesser. Dieses Spiel wurde am Ende mit 1:0 gewonnen. Es folgten acht weitere Siege. Ehe man am zehnten Spieltag die erste Niederlage gegen den TSV Münchingen einstecken musste. Mit noch einem Sieg feierten die Mädchen des FC Ellwangen dennoch die Herbstmeisterschaft mit 50:8-Toren und 30 Punkten. Die Jagsttälerinnen waren nun die Gejagten und bereiteten sich im Spätwinter auf die Rückrunde vor. Mit dem Kunstrasenfeld bei der LEA hatte man gute Trainingsbedingungen. So startete man die Rückrunde wieder Auswärts in Ötlingen. Hier konnte mit einem 2:1-Sieg gleich ein wichtiger Schritt gemacht werden. In Erdmannhausen konnte dann auch noch ein Auswärtserfolg gefeiert werden. Das dritte Rückrundenspiel bedeutete dann jedoch die erste Heimniederlage. Gegen Ilsfeld feierten die Mädchen dann nochmals ein Torfestival. Darauf folgten ein Unentschieden in Obertürkheim und eine Niederlage in Plattenhardt.

Aufstiegsspiel gegen Unlingen

Ab diesem Zeitpunkt war die Leichtigkeit in der Ellwanger Offensive verloren und Ötlingen rückte bis auf zwei Punkte an Ellwangen ran. Doch die Ellwanger Mädchen blieben ruhig und konzentrierte sich auf die drei letzten Spiele in Mühlhausen (2:2), gegen Münchingen (2:1-Sieg) und in Gmünd. Hier brachte man mit einem ungefährdeten 4:0-Sieg (siehe Artikel oben) die Meisterschaft mit 61:15 Toren und 47 Punkten unter Dach und Fach. Da Ilshofen nach dem Spiel gegen Ellwangen die Mannschaft zurück zog fehlen hier 26 Tore und sechs Punkte. Nun steigt am Samstag 23. Juni das erste Aufstiegsspiel gegen den SV Unlingen aus der Verbandsstaffel Süd.