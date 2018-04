Mit Niederlage in Spiel zwei

Mit einer 83:87-Niederlage gegen Römerstrom Gladiators Trier sind die Crailsheim Merlins ins Playoff-Halbfinale um den Aufstieg in die Basketball-Bundesliga gestartet. Nachdem die Merlins lange Zeit kaum in die Partie fanden, lässt ein starkes Schlussviertel auf eine Steigerung in Spiel zwei an diesem Dienstag hoffen. Doch wie so oft an diesem Abend entschied sich die orangene Kugel entgegen aller Regelmäßigkeit in dieser Saison noch dazu, nicht durch den Ring zu fallen.

„Der letzte Wurf wollte aber nicht fallen, sodass wir die Serie nun in Trier ausgleichen müssen. Um nichts anderes geht es, das ist Playoff-Basketball!“, erklärte Headcoach Tomas Iisalo. Im zweiten Spiel der best-of-five Serie gastieren die Merlins am Dienstag in der Arena Trier. Dort wird sich das Team von Iisalo deutlich stabiler präsentieren müssen, um die Serie wieder auszugleichen.