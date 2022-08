Mit neuem Vorstand aus der Coronapause

Die Kulturküche Aalen – ein Verein, der sich für die Belange und Interessen von Menschen unterschiedlicher Herkunft in und um Aalen einsetzt – hat bei seiner Mitgliederversammlung einen neuen Vorstand gewählt. Darüber hat die Kulturküche in einer Pressemitteilung informiert.

Außer dem Vorsitzenden Knut Frank, den stellvertretenden Vorsitzenden Susanne Knüfermann und Evi Frank, der Schriftführerin Claudia Grüner und der Beisitzenden Ayla Idrizi, wurden nun auch Layla Liebe und Winfried Tobias in den Vorstand gewählt. Offen ist damit nur noch die Stelle des Schatzmeisters.

Mit kulturellen und sozialen Angeboten unterstützt der Verein der gesellschaftliche Dialog zwischen Menschen unterschiedlicher Herkunft. Einige Angebote konnten zu Hochzeiten der Coronapandemie nicht stattfinden. Wenn möglich, wurden jedoch die beliebten internationalen Kochtreffs, die Betreuung des Nähcafés in der Asylunterkunft in der Ulmer Straße und der Ausflug für Geflüchtete fortgeführt.

Ferner beteiligte sich die Kulturküche an diversen Veranstaltungen in Kooperation mit anderen Aalener Vereinen und Institutionen, so zum Beispiel auch am „Tauschrausch“ im Haus der Jugend, den Quartierspaziergängen des Oberbürgermeisters oder dem Internationalen Fest.