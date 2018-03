Da der direkte Verfolger SC Regensburg patzte, konnten sich die Männer des KC Schrezheim schon vorzeitig die Vizemeisterschaft in der 2. Kegel-Bundesliga Süd/West sichern. Am vorletzten Spieltag waren die Männer des KC zu Gast beim SSV Bobingen. Beide Mannschaften hatten ein klares Ziel vor Augen, denn der Sieger dieser Partie hat noch große Chancen sich die Vizemeisterschaft zu sichern. Der KC gewann mit 6:2 und stellte mit 3621 einen neuen Bahnrekord in Bobingen auf.

Thomas Schweier und Kai Hornung starteten für den KC ins Spiel. Schweier war an diesem Tag chancenlos gegen seinen Gegner. So ging der Mannschaftspunkt mit 633:583 Kegeln an die Gastgeber. Hornung legte einen grandiosen Start hin. Am Ende ging mit 631:574 Kegeln der erste Mannschaftpunkt an Schrezheim.

Vorsprung weiter ausbauen

Es stand 1:1 und der KC führte nur knapp mit 13 Kegeln. Fabian Böhm und Srdan Sokac sollten nun alles daran tun, den Vorsprung weiter auszubauen. Böhm holte einen weiteren Mannschaftspunkt für Schrezheim. Sokac tat es dann aber seinem Kameraden gleich und erkämpfte sich die weiteren drei Satzpunkte. Mit 613:585 Kegeln ging somit auch dieser Mannschaftspunkt an die Schrezheimer. Mit einer 3:1 Führung und 59 Kegeln Vorsprung war es nun die Aufgabe von Christian Winter und Fabian Lutz den Sieg perfekt zu machen. Bei Winters Spiel ging der Mannschaftspunkt mit 605: 594 Kegeln an Bobingen. Lutz fand gut ins Spiel und konnte sich mit einer sehr konstanten Leistung alle vier Sätze sichern. Somit gewann er mit 598: 547 Kegeln den Mannschaftspunkt gegen Florian Gilg. Am letzten Spieltag steht für die Schrezheimerinnen noch eine Partie vor heimischen Publikum an. Am Samstag spielt der KC um 12.30 Uhr gegen den Tabellenletzten TSV Niederstotzingen.