Mit Nadel und Faden das Kulturerbe pflegen

Seit 1994 treffen sich Frauen der Böhmerwald-Heimatgruppe Aalen zur jährlichen Trachtennähwoche. Pandemiebedingt musste dieses Treffen in den beiden vergangenen Jahren ausfallen. Groß war daher die Freude bei acht Näherinnen, die sich nun wieder zu diesem traditionellen gemeinsamen Nähen zusammengefunden hatten. Der Saal des eigenen Vereinsheims in der Wellandstraße in Unterrombach, in dem das Jahr über kulturelle Veranstaltungen, Jahrestreffen oder Geburtstagsfeiern stattfinden, wurde zu diesem Zweck in eine Nähwerkstatt umgewandelt.

Die Teilnehmerinnen waren froh, dass die Landesfrauenreferentin der Böhmerwäldler aus München, Erika Weinert, wieder die fachliche Leitung für diese einwöchige Trachtenarbeitstagung übernommen hat. In diesem Jahr war ein einheitliches Nähprogramm angesagt. Aus Leinenstoff, jedoch in unterschiedlichen Farben – jeweils zur Tracht passend – fertigten alle Frauen einen Spenzer (Trachtenjanker), der bei kühler Witterung über der Tracht getragen werden kann. Den Frauen wurden dabei wieder hohe und anspruchsvolle Nähfertigkeiten abverlangt.

Mit ihren Arbeiten erfüllen die Frauen, alle Mitglieder der Aalener Heimatgruppe, einen wichtigen Auftrag zur Pflege des Kulturguts des Böhmerwalds. Eine gern gepflegte Tradition ist es, diese Woche mit einem Rahmenprogramm zu ergänzen. Dieses Jahr wurde eine Besichtigung des Kulturbahnhofs angeboten. Die Präsentation der gefertigten Werke durch die Teilnehmerinnen ist ebenfalls ein festes Ritual am Ende der Nähwoche.