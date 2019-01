Mit Nacktfotos erpresst: Mann wird zu drei Jahren Jugendstrafe verurteilt

Die Taten, mit denen sich das Jugendschöffengericht am Ellwanger Amtsgericht am Montag befasst hat, liegen bereits länger zurück: Ende Juni und Anfang Juli 2017 soll ein damals knapp 20-Jähriger eine Gleichaltrige vergewaltigt haben. Der junge Mann gab zu, Sex mit der jungen Frau gehabt zu haben: „Aus seiner Sicht hat er aber keine Gewalt ausgeübt“, so Verteidiger Robert Bäumel. Das Gericht unter Vorsitz von Jugendrichter Malte Becker sah das anders und folgte in seinem Urteil dem Antrag des Ersten Staatsanwalts Jürgen Herrmann: Drei Jahre Jugendstrafe. Immerhin ersparte der Angeklagte der jungen Frau die Aussage in der Öffentlichkeit.

Zu Beginn sah es allerdings so aus, als würde die Verhandlung vertagt, um die Geschädigte zu hören, die nicht als Zeugin geladen war. Erst nach Beratung mit seinem Anwalt gab der 21-Jährige zu, er habe sie bei der zweiten Begegnung in seiner Wohnung nicht gehen lassen wollen und ihr gedroht, ihren Freund über die Nacktfotos zu informieren. Kennen gelernt hätten sie sich 2014 in einer Fahrschule, telefoniert und sich über Whatsapp geschrieben. Auf seine Bitte hin habe sie ihm Fotos im Bikini, in Unterwäsche und schließlich auch Nacktfotos geschickt. Beim Treffen sei es zum Sex gekommen – nach polizeilicher Aussage der Geschädigten nur aufgrund der Drohung des Angeklagten. Er habe ihr versprochen, die Fotos zu löschen. Die Polizei fand später Handys und Laptops mit pornografischem Inhalt.

„Das Mädchen niedergemacht“

Danach, so der Richter, habe der junge Mann mit enormer Energie Druck aufgebaut und „das Mädchen niedergemacht.“ Mit unablässigem Telefonterror habe er sie, die mitten im Abitur steckte, bedrängt und ihr gedroht, er werde ihrem Freund ein Video ihrer ersten sexuellen Begegnung zeigen, wenn sie sich nicht noch einmal mit ihm treffen würde. Beim zweiten Treffen, diesmal in seiner Wohnung, kam es gegen ihren Willen zum Geschlechtsverkehr. Drei Wochen später zeigte die junge Frau ihren Peiniger an. „Meiner Familie und mir geht es seitdem dreckig. Ich habe meine Ausbildung abgebrochen, schlafe kaum noch und bin enttäuscht von mir“, sagte der 21-Jährige. Was passiert sei, tue ihm sehr leid.

Schreckschusspistole im Auto

Staatsanwalt Herrmann bescheinigte der jungen Frau, sie habe differenziert und ohne Belastungseifer ausgesagt. Im Handschuhfach des Autos des Angeklagten befand sich, wie er zugab, eine Schreckschusspistole, die die Geschädigte entdeckte. Sie beschuldigte ihn nicht, sie damit bedroht zu haben. Auch geschlagen oder gewürgt habe er sie nicht, allerdings ihre Beine auseinandergedrückt. Katja Schiele von der Jugendgerichtshilfe stellte Entwicklungsverzögerungen des Angeklagten fest. So auch die Verfahrensbeteiligten: „Hier sitzt kein Womanizer“, sagte Robert Bäumel. Sein Mandant sei „aus der Nummer nicht mehr herausgekommen“ und brauche Unterstützung, um mit seiner Sexualität umgehen zu lernen.

Es sei ihm hoch anzurechnen, dass der Angeklagte durch seine Aussage der jungen Frau eine „Re-Traumatisierung“ erspart habe, so der Richter. „Aber es ist unerträglich, wie Sie sich als Opfer stilisiert haben“. Mit den Vergewaltigungen habe er sich nicht auseinandergesetzt, trotz Therapieempfehlungen und trotz der langen Zeit, die seitdem vergangen sei. Wegen der Schwere der Schuld seien drei Jahre Jugendstrafe angemessen und erforderlich. Die Strafe kann nicht zur Bewährung ausgesetzt werden.